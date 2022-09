La nuova generazione di Bmw X1 si ferma a quattro metri e mezzo di lunghezza a fronte di una capacità di carico a partire da 500 litri. l modello entry-level nel mondo Bmw X è più attraente che mai. Nella sua terza generazione, la nuova X1 vanta un design di carattere, una maggiore abitabilità, una digitalizzazione avanzata e, per la prima volta, un sistema di trazione completamente elettrico. Nella nuova Bmw iX1, infatti, piacere di guidare e versatilità si uniscono alla mobilità senza emissioni. Il nuovo sistema operativo Bmw Operating System 8 unito al Curved Display, oltre a una scelta molto più ampia di sistemi di guida e di parcheggio automatizzati, contribuiscono a definire l'indole orientata verso il futuro di questo Sports Activity Vehicle per il segmento delle compatte premium. I miglioramenti in termini di sostenibilità rispetto al modello precedente possono essere in parte attribuiti non solo alle ampie misure di elettrificazione, ma anche al maggiore utilizzo di energia verde, sia per la produzione che nella catena di fornitura, e alle maggiori quantità di materie prime secondarie e materiali naturali utilizzati. Nel dettaglio la versione selezionata è la X1 xDrive23d Edition Signature MSport, lunga 450 cm, larga 185 cm, alta 164 cm con un bagagliaio da 500 a 1.545 litri. Nella versione xDrive23d Edition Signature MSport costa 62.940 euro con motorizzazione ibrida diesel di 1.995 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 155 kW/211 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.500 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 45 litri. Le emissioni di CO2 sono di 140 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,4 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 225 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.765 kg.

