Bmw X1 e X2 XDrive25e, arriva l’ibrido plug-in La gamma plug-in hybrid di Bmw si allarga con i nuovi suv alla spina di Simonluca Pini

Bmw continua ad allargare la propria gramma elettrificata con il lancio delle nuove X1 e X2 xDrive25e plug-in hybrid. Grazie al motore elettrico e alla batteria agli ioni di litio, sono in grado di percorrere fino a 57 chilometri a zero emissioni e montano una trazione integrale specifica per la motorizzazione ibrida. In futuro saranno disponibili anche quattro modelli Bmw X con trazione ibrida plug-in. Il gruppo ha l'obiettivo di immettere oltre un milione di veicoli con guida elettrificata su strada entro la fine del 2021. Entro il 2021, il 25 percento dei veicoli venduti dal Gruppo di Monaco di Baviera in Europa presenterà una trazione elettrificata. Entro il 2025 questa cifra dovrebbe raggiungere il 33 percento e il 50 percento entro il 2030. Il Bmw prevede di avere un portafoglio di 25 veicoli elettrificati entro il 2023.

Scheda tecnica

Il sistema ibrido plug-in della X1 xDrive 25e e della X2 xDrive25e è costituito da un motore a benzina a 3 cilindri da 1,5 litri con tecnologia TwinPower Turbo e un motore elettrico appositamente sviluppato per questo modello. Il motore a benzina sviluppa una potenza massima di 92 kW / 125 cv e una coppia massima di 220 Newton metri. Trasferisce la sua potenza alle ruote anteriori attraverso una trasmissione Steptronic a 6 rapporti. Il motore elettrico genera una potenza di 70 kW / 95 cv e fornisce 165 Nm di coppia alle ruote posteriori tramite una trasmissione a velocità singola. Questo crea una trazione integrale specifica per l'ibrido. L'erogazione di potenza altamente reattiva del motore elettrico, che eroga spontaneamente tutta la sua coppia da fermo, consente al pilota di reagire molto rapidamente alle condizioni mutevoli di guida. Inoltre, la posizione del motore elettrico sopra l'asse posteriore contribuisce alla distribuzione armonica del carico sull'asse della X1 xDrive25e e della X2 xDrive25e. Insieme, il motore a combustione e il motore elettrico producono una potenza del sistema di 162 kW / 220 CV. La coppia massima del sistema di entrambe le unità di azionamento è di 385 Nm. La nuova Bmw X1 xDrive25e accelera da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi mentre la X2 xDrive25e in 6,8 secondi. Inoltre, la spinta elettrica fornita dal sistema di guida garantisce, ad esempio, riserve di sicurezza aggiuntive e un intenso tocco sportivo durante il sorpasso su strade di campagna, ad esempio. La velocità massima della X1 xDrive25e è di 193 km/h, quello della X2 xDrive25e è di 195 km/h.

Autonomia in elettrico

La batteria agli ioni di litio di ultima generazione ha un contenuto energetico lordo di 10 kWh. Ciò consente un'autonomia elettrica compresa tra 54 e 57 chilometri nella X1 xDrive25e (tra 55 e 57 chilometri nella X2 xDrive25e). La batteria ad alta tensione può essere caricata nelle normali prese domestiche utilizzando il cavo di ricarica di serie. In questo modo è possibile caricare completamente una batteria scarica in circa cinque ore. Sono necessarie 3,8 ore affinché la batteria raggiunga l'80 percento della sua capacità totale. Utilizzando una Bmw i Wallbox, l'operazione di ricarica dallo 0 al 100 percento richiede meno di 3,2 ore. L'80 percento della capacità totale è già raggiunta dopo 2,4 ore. La presa di ricarica si trova sotto uno sportello dedicato nel passaruota anteriore sinistro dell'auto.

Modalità di guida dedicate

Il guidatore può utilizzare il pulsante eDrive sulla console centrale per modificare la modalità operativa del sistema di azionamento. Nell'impostazione standard Auto eDrive, il sistema di guida intelligente garantisce l'interazione tra le due unità di potenza in tutte le situazioni di guida. I dati di navigazione vengono anche utilizzati per gestire il sistema ibrido plug-in per aumentare sia l'efficienza che il piacere di guida. Quando viene attivata la guida alla navigazione, il sistema di gestione energetica anticipata può anche tenere conto del percorso per il controllo del sistema di guida. La modalità Max eDrive può essere attivata per il massimo utilizzo dell'azionamento elettrico. In questa modalità, la X1 xDrive25e e la X2 xDrive25e raggiungono una velocità massima di 135 km/h in puro elettrico. Inoltre, c'è anche la modalità Save Battery che consente al guidatore di mantenere lo stato di carica della batteria ad alta tensione durante la guida o di aumentarla mediante il recupero. In questo modo si può risparmiare energia per un uso successivo, ad esempio quando si guida in modalità puramente elettrica in città. Il pulsante per l'esperienza di guida può essere utilizzato indipendentemente dalla modalità di guida e serve per attivare le modalità Comfort, Sport ed Eco Pro al fine di modificare le funzioni di guida e sospensione nonché di azionare i sistemi di comfort ad alimentazione elettrica.

Protezione acustica per i pedoni

Le novità ibride sono dotate di serie di una protezione acustica per i pedoni. Quando si guida in modalità elettrica fino a 30 km/h, viene generato un suono inconfondibile progettato specificamente per i modelli Bmw elettrificati per avvisare gli altri utenti della strada dell'auto in avvicinamento senza compromettere il comfort acustico degli occupanti del veicolo. Inoltre, la dotazione standard dei due modelli compatti con trazione ibrida plug-in comprende anche cerchi in lega da 17 pollici, aria condizionata automatica a 2 zone e aria condizionata ausiliaria. L'interno può essere pre-condizionato da remoto tramite Bmw Connected tramite smartphone. In alternativa alla versione base, la X1 xDrive25e è disponibile come modello Sport Line, xLine e MSport. Per la X2 xDrive25e si può scegliere tra i seguenti modelli: Advantage, Advantage Plus, MSport e MSport X. Nella nuova X1 xDrive25e, il volume di stoccaggio è di 450 litri. Abbassando gli schienali dei sedili posteriori standard 40: 20: 40, può essere espanso fino a 1470 litri, se necessario. Un gancio di traino con una testa a sfera rimovibile è disponibile come optional per la X1. Il carico massimo del rimorchio è di 750 kg.