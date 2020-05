Bmw X1 ibrida XDrive 25e

Grazie al motore elettrico e alla batteria agli ioni di litio, è in grado di percorrere fino a 57 chilometri a zero emissioni e monta una trazione integrale specifica per la motorizzazione ibrida. Il sistema ibrido plug-in della X1 xDrive 25e costituito da un motore a benzina a 3 cilindri da 1,5 litri con tecnologia TwinPower Turbo e un motore elettrico appositamente sviluppato per questo modello. Il motore a benzina sviluppa una potenza massima di 92 kW / 125 cv e una coppia massima di 220 Newton metri. Trasferisce la sua potenza alle ruote anteriori attraverso una trasmissione Steptronic a 6 rapporti. Il motore elettrico genera una potenza di 70 kW / 95 cv e fornisce 165 Nm di coppia alle ruote posteriori tramite una trasmissione a velocità singola. Questo crea una trazione integrale specifica per l'ibrido. La batteria agli ioni di litio di ultima generazione ha un contenuto energetico lordo di 10 kWh. Ciò consente un'autonomia elettrica fino a 57 km. La batteria ad alta tensione può essere caricata nelle normali prese domestiche utilizzando il cavo di ricarica di serie. In questo modo è possibile caricare completamente una batteria scarica in circa cinque ore. Sono necessarie 3,8 ore affinché la batteria raggiunga l'80 percento della sua capacità totale. Utilizzando una Bmw i Wallbox, l'operazione di ricarica dallo 0 al 100 percento richiede meno di 3,2 ore. L'80 percento della capacità totale è già raggiunta dopo 2,4 ore. La presa di ricarica si trova sotto uno sportello dedicato nel passaruota anteriore sinistro dell'auto.

