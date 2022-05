Bmw X1 incentivi 2022

Incentivi auto 2022 pari a 2000 euro in caso di rottamazione per la Bmw X1, grazie ai 122 grammi per chilometro di anidride carbonica emessi dalla versione diesel 18d sDrive. Bmw incrementa sia la sportività che il comfort di guida della X1 e nello stesso tempo consumi ed emissioni di anidride carbonica sono scesi mediamente del 17%. X1 è cresciuta in altezza e ora ha una posizione di seduta decisamente rialzata rispetto alla serie precedente. A bordo, nella zona posteriore, lo spazio per le gambe è salito di 37 mm (fino a 66 mm con l'optional del divanetto regolabile), mentre il volume del bagagliaio supera di 85 litri la capienza della prima generazione ed è ora compreso tra 505 e 1.550 litri. Il passaggio generazionale ha inoltre comportato un grande progresso nel campo della connettività. Debuttano infatti il Bmw Head-Up Display, che visualizza le informazioni più importanti per il guidatore direttamente sul parabrezza e il pacchetto Driving Assistant Plus che ingloba i principali sistemi di assistenza alla guida, tra cui l'assistente in colonna e il Lane Departure Warning. Nel dettaglio la Bmw X1 18d sDrive è lunga 445 cm, larga 182 cm, alta 160 cm con un bagagliaio da 505 a 1.550 litri. Nella versione 18d sDrive costa 35.650 euro incentivi esclusi con motore a gasolio di 1.995 cc (Euro 6d) capace di erogare una potenza massima di 110 kW/150 cavalli ed una coppia massima di 330 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è anteriore. Il serbatoio ha una capienza di 51 litri. Le emissioni di anidride carbonica sono di 122 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 9,3 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 205 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.580 kg.

Per saperne di più clicca sul listino