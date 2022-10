Bmw X1, la nuova serie è in vendita. Ecco quanto costa e cosa c'è da sapere

Ascolta la versione audio dell'articolo

La Bmw X1 volta pagina e con tante innovazioni, un'offerta di motorizzazioni che soddisfa ogni esigenza e innovazioni stilistiche, funzionali e tecnologiche si allinea con tutte le più recenti vetture della casa tedesca. In più, offrendo anche tre versioni meno potenti a due ruote motrici e sei varianti con la trazione integrale xDrive nonché tre allestimenti (base, X-Line e MSport) si prefigge di soddisfare esigenze molto differenti. Un obiettivo a cui punta anche con l'offerta multi-energia delle motorizzazioni che spazia sin dal debutto da quelle endotermiche, alle ibride leggere e alla spina sino a quella elettrica.



Bmw X1, i prezzi di tutte le versioni



Questa versione si chiama iX 30 xDrive, è spinta powertrain con 313 cavalli formato da due motori elettrici, è capace di muoversi sotto la spinta degli elettroni sino a 400 chilometri ed è in vendita a prezzi che vanno da 57.200 a 61.150 euro, secondo l'allestimento. L'estesa elettrificazione della specie non preclude la presenza di tre versioni, tutte a trazione anteriore, con motori a 3 cilindri turbobenzina e turbodiesel.

Sono le sDrive18i con 116 cavalli e 20i con 156 cavalli i cui listini partono, rispettivamente, da 39.700 e 42.900 euro, mentre la versione 18d con 150 cavalli è in vendita a prezzi che partono da 41.700 euro. Lo schieramento delle X1 elettrificate con la tecnologia mild-hybrid 48V parte con le varianti xDrive23i con 218 cavalli proposta a partire da 48.200 euro e xDrive20d con 163 cavalli e 23d con 211 cavalli in vendita, rispettivamente, a prezzi che partono da 46.900 e 49.800 euro. Le X1 ibride plug-in 25e xDrive con 245 cavalli e 30e xDrive con 326 cavalli i cui listini muovono da 48.700 e 51.200 euro. Va aggiunte che tutte le X1 in allestimnto MSport hanno di serie le sospensioni adattive.



Bmw X1, più grande e spaziosa della precedente



La nuova X1 si distingue dalla precedente sia per la linea generata da un design che mette in equilibrio il rapporto tra superfici levigate, espressione aggressiva del frontale impressa in particolare dalla grande mascherina verticale e le fiancate muscolose sia per le dimensioni superiori a quelle della precedente X1. Infatti, il nuovo modello è lungo 4,50 metri, largo 1,84 metri e alto 1,64 metri. L'intreccio tra queste misure, il design della carrozzeria e la crescita del passo sino a 2,69 metri unitamente all'arredamento di stile minimalista e poco invasivo determina un abitacolo spazioso anche posteriormente, oltre che un bagagliaio più grande di quello della X1 precedente con una capacità che spazia da 500 a 1.545 litri.



Bmw X1, tanta digitalizzazione e molte innovazioni



Nell'abitacolo la nuova X1 allunga il raggio d'azione del grande widescreen introdotto dalle Bmw native elettriche, formato dal display configurabile da 10,25” della strumentazione e da quello orientato verso chi guida da 10,7” del sistema di infotainment, che integra lo standard 5G. La digitalizzazione si basa sul sistema operativo Bmw 8.0, manda fuori gioco molti tasti fisici nonché la manopola con cui si gestisce su molte Bmw l'infotainment, permette di attivare molte funzionalità in maniera semplice anche attraverso comandi vocali, connette continuamente la vettura con il mondo esterno e interagisce via wireless con Apple Car Play e Android Auto.