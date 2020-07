Bmw X1 plug-in hybrid, incentivi fino a 6500 euro

BMW incrementa sia la sportività che il comfort di guida della X1 e nello stesso tempo consumi ed emissioni di CO2 sono scesi mediamente del 17%. X1 è cresciuta in altezza (+53 mm) e ora ha una posizione di seduta decisamente rialzata rispetto alla serie precedente. A bordo, nella zona posteriore, lo spazio per le gambe è salito di 37 mm (fino a 66 mm con l'optional del divanetto regolabile), mentre il volume del bagagliaio supera di 85 litri la capienza della prima generazione ed è ora compreso tra 505 e 1.550 litri. Il passaggio generazionale ha inoltre comportato un grande progresso nel campo della connettività. Debuttano infatti il BMW Head-Up Display, che visualizza le informazioni più importanti per il guidatore direttamente sul parabrezza, e il pacchetto Driving Assistant Plus che ingloba i principali sistemi di assistenza alla guida, tra cui l'assistente in colonna e il Lane Departure Warning.