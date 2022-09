Bmw X1: tutto quello che c'è da sapere sulla terza serie, ora anche elettrica

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

La nuova Bmw X1 arriva alla terza generazione e lo fa con un lungo elenco di novità a partire dal debutto della versione completamente elettrica. Cresciuta rispetto al passato di ben 6 centimetri, arrivando ad una lunghezza complessiva di 4,50 metri, la nuova X1 aumenta lo spazio a bordo puntando così a diventare una reale alternativa a modelli premium di taglia più grande. Oltre alla versione a zero emissioni battezzata iX1, la Bmw X1 è attesa in concessionaria in abbinamento a motorizzazioni benzina e diesel tradizionali, con ibridizzazione leggera e unità plug- in hybrid. Cambio radicale anche a bordo, dove debutta il nuovo Curved Display che affianca da due schermi da 10,25” per la strumentazione e 10,7” per l’infotainment.

Nuova Bmw X1

Esteticamente Il frontale eretto assicura alla Bmw X1 una presenza più incisiva, con i sottili fari a Led, la grande griglia a doppio rene Bmw quasi quadrata, le linee a forma di X che si allargano ai lati e le strisce cromate nella presa d’aria inferiore. I fari adattivi a Led con abbaglianti a matrice e gli indicatori di direzione pulsanti e distribuzione variabile della luce sono disponibili come optional. Tutte le varianti del modello sono dotate di serie di cerchi in lega leggera da 17 pollici. I cerchi in lega leggera da 18 pollici sono montati sulle vetture xLine e M Sport, anche se questi modelli sono disponibili anche con cerchi da 19 pollici e - novità assoluta per X1 - da 20 pollici. Si possono scegliere tra due tinte unite e dieci tinte metallizzate per la verniciatura esterna, tra cui, per la prima volta, un’opzione di vernice Frozen di Bmw Individual.

Interni Bmw X1

Grazie alle dimensioni esterne aumentate, la vita a bordo diventa più agevole merito dei maggiori centimetri a disposizione dei passeggeri. Oltre all'abbondante numero di vani portaoggetti, aprendo il portellone posteriore avrà a disposizione uno spazio variabile tra 540 e 1.600 litri (490 e 1.495 litri per le phev) a cui aggiungere in opzione il divano scorrevole con escursione di 13 centimetri. La plancia è dominata dal Curved Display, composto da schermi affiancati da 10,25 e da 10,1” da dove gestire il Bmw Operating System 8 dotato naturalmente di connettività Apple CarPlay e Android Auto. Tra le novità anche nuove modalità My Modes e la funzione di realtà aumentata è disponibile come optional.

Bmw X1 2023, motorizzazioni

Al momento del lancio, nell’ottobre 2022, sarà possibile scegliere tra due motori a benzina e due motori diesel. Questi saranno abbinati a un cambio Steptronic a sette rapporti con doppia frizione di serie e, a seconda del modello, la trazione sarà anteriore o integrale. Successivamente arriverà l'elettrica iX1 xDrive30, due. phev e due mild hybrid 48 volt. Nello specifico al lancio saranno disponibili i diesel sDrive 18i e la 18d, spinti rispettivamente dall'1.5 tre cilindri benzina da 136 cavalli e il 2.0 litri diesel quattro cilindri da 150 cv, e versioni al vertice del listino xDrive23i benzina e 23d diesel con i 2.0 quattro cilindri mild hybrid da 218 e 211 cavalli

A novembre arriveranno le Bmw X1 sDrive20i e xDrive20d, entrambe mild hybrid e rispettivamente 1.5 tre cilindri da 170 cavalli e 2.0 quattro cilindri da 163 cv. A dicembre debutteranno le versioni plug-in hybrid, spinte dal 1.5 tre cilindri turbobenzina abbinato all'unità elettrica nelle versioni 25e xDrive da 245 cavalli e 30e xDrive da 326 cv con autonomia elettrica fino a 90 chilometri.