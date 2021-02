Bmw X3

Le promozioni in casa Bmw vedono la presenza della formula di leasing operativo “Bmw Why-Buy”. I base all'offerta scelta dall'acquirente propone quote mensili fisse, bollo auto, programmi di manutenzione, Rc Auto, polizze incendio-furto, eventi e cristalli, collisione e kasko. Valida per l'intera gamma, la promozione nel caso della Bmw X3 xDrive20d Business Advantage con “Why-Buy” prevede: a fronte di 50.922 euro prezzo proposto dalle concessionarie aderenti, 12.630 euro di anticipo o eventuale permuta (compreso il primo canone), 11 canoni da 230 euro al mese e possibilità, dopo un anno, di sostituire, acquistare o rifinanziare la vettura senza variare il tasso di leasing. Con la formula “Why-Buy Evo”: importo una tantum di 9.960 euro alla stipula del contratto e 36 canoni da 320 euro al mese (45.000 km). “Why-Buy Evo Silver”: 447 euro al mese per 36 mesi e 45.000 chilometri.