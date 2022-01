Bmw X3 diesel

Più sportiva, moderna e digitale. Nella seconda fase del ciclo del modello, Bmw rinnova il suo Sports Activity Vehicle di segmento D dotandolo di un nuovo look, un migliore equipaggiamento e una struttura di gamma ottimizzata per il cliente. Il frontale ridisegnato e la rinnovata sezione posteriore conferiscono un'enfasi ancora più chiara al robusto look off-road e all'aspetto sportivo della X3 di terza generazione. Completano l’aggiornamento degli interni moderni, nuove dotazioni e un sistema di infotainment aggiornato. Elementi di alta qualità come la protezione del sottoscocca e le bandelle laterali specifiche nello stile della precedente X Line sono di serie. Con il Bmw Live Cockpit Plus di serie e il networking intelligente che comprende servizi digitali innovativi basati sul Bmw Operating System 7, la X3 offre ora un'interazione particolarmente sviluppata tra guidatore e veicolo. Una delle innovazioni più importanti apportate ai servizi digitali è la funzione Bmw Maps. Nel dettaglio la Bmw X3 xDrive20d M Sport è lunga 471 cm, larga 189 cm, alta 168 cm con un bagagliaio da 550 a 1.600 litri. Nella versione xDrive20d M Sport costa 62.550 euro con motore a ibrida diesel di 1.995 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 140 kW/190 cavalli ed una coppia massima di 400 Nm a 1.750 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 68 litri. Le emissioni di CO2 sono di 171 g/km. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,9 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 213 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 1.915 kg.

Per saperne di più clicca sul listino