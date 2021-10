Bmw X3 PHEV: 1.696 unità

La Bmw X3 è la terza generazione della suv di medie dimensioni della casa tedesca non tradisce la fortunata formula delle precedenti, che miscela eleganza a sportività. Costruita su un’inedita piattaforma, la BMW X3 è proposta in numerose versioni, inclusa l’elettrica iX3 e l’ibrida ricaricabile 30e, nonché le M, messe a punto dal reparto sportivo della casa: in questo caso, i motori sono i poderosi 3.0 a benzina fino a 510 cv e diesel da 326 cv col 6 cilindri in linea. A prescindere dal propulsore scelto la BmW iX3 X3 è confortevole e si guida con piacere visto la precisione dello sterzo, senza uneccessivo il rollio, specie se adotta le sospensioni a controllo elettronico che sono un'optional. In rapporto ai prezzi elevati la dotazione è molto ricca e va integrata della regolazione lombare per il sedile o l’avviso d’involontario del cambio di corsia. L’abitacolo oltre che ben rifinito ricalca le altre BMW di oggi: ha un aspetto austero, una plancia ampiamente personalizzabile.



