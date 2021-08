Bmw X5 con 2.782 unità

Per ilnuovo modello sono previsti sei motori della famiglia Efficient Dynamics, che spaziano dalle tre varianti diesel xDrive 25d, xDrive 30d e xDrive 40d alle due benzina xDrive 40i e M50i, fino alla ibrida plug-in xDrive 45e. In tutti i casi si tratta di propulsori di ultimissima generazione, e che attraverso raffinate soluzioni tecnologiche raggiungono livelli di efficienza energetica davvero elevati, così da soddisfare non solo i limiti sulle emissioni imposti dalle norme Ue ma anche da fornire un reale contributo al rispetto ambientale. Questa seconda generazione del Bmw X5 Plug-in-Hybrid fa un salto di qualità anche dal punto di vista dell’unità termica in quanto passa dal precedente 4 cilindri ad un motore a 6 in linea, opportunamente modificato. Assieme all’unità elettrico, genera una potenza di ben 394 Cv che rendono le prestazioni ancora più sportive. Lo scatto da 0-100 kmh si realizza in soli 5,6 secondi e la velocità massima è di 235 kmh, ma chi si siede al volante di questo maxi suv lungo 4,92 m, largo 2,00 e alto 1,74 finisce presto per trovare le migliori soddisfazioni nel battere record nei consumi.



10/11 Menu