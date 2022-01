Giunta alla quarta generazione, la Bmw X5 introduce tecnologie del tutto nuove per la gamma X confermando le doti di Sports Activity Vehicle che da quasi vent’anni la contraddistinguono. Particolarmente utile il portellone posteriore ad apertura elettrica e senza mani anche della sponda inferiore. La nuova X5 adotta tutti i più moderni sistemi di assistenza alla guida come il Driving Assistant Professional e il Parking Assistant Plus con Reversing Assistant. Anche il Bmw Live Cockpit Professional è di serie, consentendo un'ulteriore livello di personalizzazione dei molteplici display presenti a bordo. L’aumento delle dimensioni ha permesso di allungare il passo di 42 mm conferendo alla X5 un aspetto imponente e garantendo al contempo uno spazio interno da primato. Nel dettaglio la BMW X5 xDrive45e XLine è lunga 492 cm, larga 200 cm, alta 175 cm con un bagagliaio da 500 a 1.720 litri. Nella versione xDrive45e XLine costa 90.100 euro con motore a ibrida plug in di 2.998 cc (Euro 6) capace di erogare una potenza massima di 290 kW/394 cavalli ed una coppia massima di 450 Nm a 1.600 giri/min. La trazione è integrale permanente. Il serbatoio ha una capienza di 69 litri. Le emissioni di CO2 sono di 47 g/km. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 5,6 secondi. La velocità massima raggiungibile è di 235 km/h. La massa a vuoto in ordine di marcia con conducente e bagaglio (norme UE) è di 2.510 kg.

