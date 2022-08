Bmw X7, pronto il restyling di metà carriera con interni e Adas aggiornati

Ascolta la versione audio dell'articolo

Bmw sta per lanciare la versione ristilizzata del mega suv X7 prodotto negli USA. Si tratta di un tipico di aggiornamento di metà carriera, ma nel caso dell'ammiraglia a ruote alta si annuncia come il più completo di qualsiasi altra Bmw fino ad oggi, il che garantirà al poderoso suv che come è noto è lungo 5,15 metri, largo 2 e alto 1,81 metri non solo un nuovo fascino, ma anche il cambio di passo a quattro anni dal debutto sul mercato in vista dei molti concorrenti in arrivo.

Le novità estetiche derivate dalla nuova Serie 7

Con uno design del frontale modificato, inclusi dei grandi fari sdoppiati e sul top di gamma M60i xDrive di una griglia illuminata, l’X7 ora dimostra chiari legami visivi con la nuova Serie 7 svelata di recente. Per la prima volta su qualsiasi Bmw, gli acquirenti possono disporre di cerchi da 23 pollici, inoltre sono previsti dei pacchetti di styling ancora più completi. Si tratta di M Sport e M Sport Pro che aggiungono un tocco di audacia sportiva all’esterno grazie a dei paraurti dalla foggia inedita, oltre ad una serie di accenti di colore nero ad impreziosirli ulteriormente.

Gli interni offrono l'infotainment più recente di Bmw

Anche l’interno è stato modificato in modo significativo. Il cruscotto ridisegnato presenta un pannello digitale curvo, come sulla iX, abbinato al display della strumentazione da 12,3 pollici col touchscreen di infotainment da 14,9 pollici, il tutto controllato dal più recente software iDrive 8 di Bmw. I controlli dell’aria condizionata, nel frattempo, hanno lasciato il posto a un set di icone sul touchscreen facili da usare durante la guida. L’abitabilità naturalmente continua ad essere una delle principali attrattive dell’X7. La scelta offre sempre il layout a 6 o a 7 posti.

Tre motorizzazioni mild hybrid disponibili al lancio

Al momento del lancio, previsto subito dopo l'estate saranno tre le motorizzazioni disponibili, tutti mild hybrid da 48 volt, con trazione integrale e cambio automatico a 8 marce. Si parte dal 3 litri turbodiesel a 6 cilindri della 40d accreditato di 352 cv, mentre un gradino più in su si trova il 6 cilindri benzina della 40i che invece dispone di 380 cv. Al top della gamma la performante M60i col motore V8 di 4.400 cc da 530 cv in grado di scattare da 0 a 100 in soli 4,7 secondi.

La dotazione tecnica per la dinamica di guida

Per gestire l'inerzia della versione più potente, Bmw ha dotato l'M60 sia di barre antirollio attive, oltre che delle quattro ruote sterzanti a cui si aggiunge l'M Sport Package Pro disponibile come optional. La dinamica delle altre versione può essere, invece, completata con il pacchetto xOffroad. Viene inoltre ampliata l’offerta di colorazioni disponibili con ben 40 tinte offerte nell’ambito del programma di personalizzazioni di Bmw Individual anche per il nuovo abitacolo.