Bmw XM, il megasuv plug-in da quasi 700 cv che celebra i 50 anni della divisione M

La Bmw XM, un progetto nato da un foglio bianco, è stata concepita per celebrare i 50 anni del divisione M, quella che da sempre si occupa delle Bmw più performanti. Ma non solo è anche la prima M con powertrain elettrificato M Hybrid. Verrà, infine, prodotta a Spartanburg in Sud Carolina nella fabbrica americana di Bmw con consegne previste per la primavera del 2023. L’XM è una Suv plug-in hybrid che apre un nuovo corso per la gamma M: il suo powertrain verrà poi utilizzato per altri modelli e gli spunti stilistici del modello ispireranno le Bmw ma anche e le M del futuro.

Stile e perfomance ispireranno le future Bmw M

La XM ha uno stile con linee geometriche estreme che la rendono ancora più imponente e aggressiva. I gruppi ottici sono divisi in due parti, le prese d'aria sono molto grandi e le finiture oro caratterizzano il doppio rene e altri particolari con un forte contrasto con il nero lucido di altri elementi. Le fiancate sono sottolineate dai cerchi di lega di grande diametro, da 21 a 23 pollici e dal bordo dei finestrini che si stacca dalla linea di cintura, mentre dietro non passano inosservati gli scarichi esagonali che sono disposti verticalmente.

Interni esclusivi con comandi specifici per l’ibrido

L'abitacolo è altrettanto inedito perché è incentrato su due ambienti diversi tra loro: la zona anteriore è dedicata alla guida e l'M Lounge posteriore. La plancia offre di serie il Bmw Live Cockpit Professional con head-up display e doppio schermo curvo da 12,3 e 14,9 pollici. Specifici sono i nuovi comandi dedicati alla gestione del powertrain e cioè Hybrid, Electric ed eControl e il pulsante Setup per la configurazione dei parametri relativi al motore, al telaio e all'impianto frenante che sono poi richiamati nell'M Mode. È insolito anche il padiglione con motivo prismatico e per l’illuminazione ottenuta con 100 Led, la la pelle Vintage e l'impianto Bowers & Wilkins Diamond Surround da 1.500 Watt per un ambiente davvero unico.

Il powertrain è un’ibrido plug-in da 653 cv e 800 Nm

Il powertrain M Hybrid prevede un’unità V8 di 4.400 cc TwinPower Turbo da 489 cv e 650 Nm e da un motore elettrico da 197 cv e 280 Nm nel cambio automatico otto marce M Steptronic. Il sistema genera in totale 653 cv e 800 Nm ed è abbinato alla trazione integrale M xDrive dotata della nuova modalità 4WD Sand per la guida sulla sabbia. Nonostante i 5,1 metri di lunghezza, 1,75 di altezza, 3,1 di passo e 2.785 kg di peso, la XM accelera da 0 a 100 kmh in 4,3 secondi per una velocità di punta fino a 250 kmh o 270 col pacchetto opzionale M Driver's Package. La batteria da 25,7 kWh permette di percorrere 82-88 km con velocità massima limitata a 140 kmh, inoltre dichiara dichiara un consumo 1,5-1,6 l/100 km oltre a 33-36 g/km di CO2.

Nel corso del 2023 arriverà una versione più estrema

La ricarica avviene attraverso il sistema di bordo da 7,4 kW, inoltre sia nella modalità di guida Electric che in quella Hybrid il BMW IconicSounds Electric aggiunge una colonna sonora unica sviluppata per rendere più coinvolgente la guida. Per gestire simili prestazioni il telaio prevede di serie sospensioni a controllo elettronico, barre attive a 48V con Active Roll Control e l'asse posteriore sterzante. Nel corso del 2023 la XM verrà offerta in versione Label Red, la più estrema destinata a diventare la BMW di serie più potente mai prodotta. Il powertrain raggiungerà 748 cv e 1.000 Nm sulla base di una variante del motore V8 da 585 cv e 750 Nm senza però variante la parte elettrica della XM con prestazioni ulteriormente estreme.