Bnl Bnpp, la crescita non passa per l’M&A: «Pronta la nuova organizzazione»

Mappate le competenze e individuati eventuali gap da colmare, come vi muoverete?

Lo faremo attivando due processi. Il primo va a colmare i bisogni di riqualificazione delle competenze esistenti, rendendole più adeguate all’interno del nuovo contesto. Il secondo ha come obiettivo quello di sviluppare nuove competenze. Lavorando sulla mappatura dell’esistente, abbiamo evidenziato, per esempio, un importante bacino di colleghe e colleghi con un solido background in materie Stem, molti laureati in statistica. Si tratta di un patrimonio di conoscenze fondamentali per costruire la nuova banca. Infine, per accompagnare questi processi di riqualificazione e di creazione di nuovi profili, è nato un competence center interno che è l’ultimo tassello della riorganizzazione che coinvolge al momento un centinaio di persone.

Quando entrerà a regime?

Partiamo oggi (ieri per chi legge, ndr), ma è un percorso che arriva da lontano. Negli ultimi 18 mesi abbiamo lavorato sia sul ridisegno organizzativo, ma soprattutto, come dicevo, sulla mappatura delle competenze e sull’adozione su larga scala di una modalità di lavoro agile affinché tutta la riorganizzazione si integri nel ridisegno, in modalità flessibile, dei nostri percorsi commerciali. Ciò premesso, ci diamo indicativamente dai 6 ai 9 mesi per fare poi un “tagliando” e vedere come il cambio della struttura organizzativa si è accompagnato a un cambio culturale. Che, poi, è ciò che fa la differenza nello scaricare a terra un nuovo modo di lavorare e interagire.

In un contesto segnato da nuove crisi, dopo quella pandemica, che ruolo deve avere una banca commerciale come la vostra?