Bnl, sciopero generale e lavoratori in piazza

La posizione della banca

La banca in questi mesi, dopo l'ascesa alla presidenza dell'amministratore delegato Andrea Munari che ha sostituito Luigi Abete, non ha commentato se non con un'affermazione fatta dal responsabile delle relazioni industriali, Carlo Fazzi, che al Sole 24 Ore, a dicembre, ha sottolineato come la banca sia “determinata a ricercare soluzioni che consentano alle persone di vivere il passaggio in modo sereno e con la prospettiva di un'occupazione stabile nel tempo”. Nel nuovo piano industriale al 2025 Bnl ha scelto di utilizzare dei partner strategici per affrontare la sfida dell'innovazione tecnologica, ritenendo troppo lunghi i tempi per svilupparla internamente. Nel piano anche nuove chiusure di sportelli che non piacciono ai sindacati. Secondo questi ultimi la banca vuole chiudere 135 filiali su 705 e aprire uffici di consulenza affidati a un migliaio di consulenti incaricati di gestire la clientela più facoltosa distogliendo il focus dal credito a famiglie e imprese.

L'antefatto

Le relazioni industriali in Bnl hanno iniziato a guastarsi l'estate scorsa quando come primo atto dopo la nomina di Goitini, c'e' stato l'annuncio della vendita dell'80% di Axepta (società del ramo dei pagamenti di Bnl) al colosso francese Worldline che ha avuto come corollario il passaggio dei 110 dipendenti della società all'acquirente.