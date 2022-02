Bnp Paribas chiude il 2021 con 9,5 miliardi di utili. Bnl sale a 376 milioni

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Bnp Paribas chiude il 2021 con un utile netto di 9,48 miliardi in netto rialzo rispetto al 2020 (+34,3%). I ricavi salgono a 46,2 miliardi (+4,4%). La “buona performance” dell’anno è sottolineata in una nota dal direttore generale Jean-Laurent Bonnafè che per anni ha guidato la controllata italiana Bnl. Nel quarto trimestre il gruppo transalpino ha registrato un utile di 2,3 miliardi in calo rispetto al trimestre precedente (2,5 miliardi) ma in crescita di quasi il 45% rispetto al quarto trimestre 2020. La banca ha annunciato l’intenzione di alzare il payout ratio per gli azionisti dal 50 al 60% dell’utile.

Per quanto riguarda Bnl banca commerciale, chiude il 2021 con un utile prima delle imposte di 376 milioni in crescita del 3,7% rispetto allo scorso anno. La banca del gruppo Bnp Paribas ha registrato un risultato lordo di gestione di 899 milioni, in calo del 2 per cento. Il margine di intermediazione cresce a 2.680 milioni (+0,3%) con un margine di interesse in calo del 4,9% per l’impatto del contesto di tassi bassi solo parzialmente compensato dall'effetto della crescita dei volumi di credito. Le commissioni aumentano dell'8,3% rispetto al 2020.

La banca guidata dall’amministratrice delegata Elena Goitini registra un costo del rischio in calo a 487 milioni, grazie alle riprese di valore e al numero limitato di nuovi default. I costi operativi, si legge in una nota, pari a 1.781 milioni aumentano del 2% per le tasse soggette alla norma Ifric 21 e per gli effetti della ripresa dell’attività. Le misure di ’Quota 100’, per i pensionamenti, continuano a produrre i loro effetti. Nel quarto trimestre il risultato lordo di gestione cala a 230 milioni (-11,7%) e l’utile ante imposte, dopo l'attribuzione di un terzo dei risultati del Private Banking Italia alla linea di business Wealth Management, risulta pari a 78 milioni (-12,9%).