Bnp Paribas lancia un fondo per rendere sostenibili asset esistenti

Il prodotto punta a raccogliere un miliardo di euro. Target di acquisizione sono edifici da riqualificare secondo l'Accordo di Parigi 2015. Una quota di investimenti destinata all'Italia

Un fondo da oltre un miliardo di euro per investire in immobili esistenti e renderli sostenibili. È il prodotto paneuropeo che Bnp Paribas Real Estate IM sta lanciando e che sarà allineato all’Accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici.

European Impact Property Fund, questo il nome del fondo, ha raccolto al momento sottoscrizioni pari a 160 milioni di euro da un gruppo assicurativo europeo e da un investitore istituzionale francese.

Il focus della strategia è trasversale e punta a cercare opportunità in tutti i settori real estate, con l’obiettivo di ridurre del 40% delle emissioni di gas serra entro dieci anni di tutto il portafoglio in Europa. E un rendimento annuo netto del 4% circa.

«L’asset allocation definisce una quota massima di investimento fino al 40% per i mercati più liquidi come Germania, Francia o Regno Unito. All’Italia è destinata una percentuale fino al 20% - dice Henri Romnicianu head of capital raising european institutional sales del gruppo -. L’intenzione è creare un prodotto con una esposizione diversificata alle varie asset class. All’inizio punteremo su residenziale e logistica per ampliare il raggio d’azione». Alternativi compresi, come data center, parcheggi, student housing e senior living.

«Secondo il World Green Building Council, il settore immobiliare svolge un ruolo fondamentale nella sfida al cambiamento climatico, essendo responsabile del 39% di tutte le emissioni globali di gas serra (GhG) - spiegano da Parigi -. In questo contesto, l’EIPF si pone l’ambizioso obiettivo di essere il primo fondo conforme all’Accordo di Parigi del 2015 e in linea con il programma dell’Agenzia Internazionale per l’Energia in grado di fornire un impatto climatico positivo e misurabile».