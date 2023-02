Bnpl in crisi? Ora arriva il «Save now pay later»: risparmi prima di spendere

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La Fca britannica ha aperto alle consultazioni sul testo che sarebbe il primo tentativo di regolamentare il “buy now pay later”, il fenomeno innovativo nell'ambito dei pagamenti digitali che tante polemiche ha sollevato in questi anni di grande espansione, proprio per il suo crescere all'ombra di una carenza normativa.



L'iniziativa arriva in un momento non certo favorevole per il comparto: lo scenario di inflazione e tassi in rapida crescita ha provocato una contrazione dei consumi e all...