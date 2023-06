Bob Sinclar torna con la cover di “Never knew love like this before”

Ascolta la versione audio dell'articolo

A distanza di quasi un anno dall'ultima hit, la superstar Bob Sinclar torna sulla scena internazionale con una cover del grande successo degli anni 80 “Never knew love like this before”. Il nuovo singolo, interpretato dall'artista francese Quinze, sarà in radio e negli store e piattaforme digitali a partire dal 24 marzo.



Pubblicato da Time Records, il brano sarà inoltre accompagnato da un videoclip. Il popolare deejay e produttore francese ha dichiarato che ha sempre amato molto questo brano di Stephanie Mills, vincitore di un Grammy nel 1981 come “miglior canzone R&B e blues” (superando persino “Upside Down” di Diana Ross). Quando ha scoperto Quinze, poi, ha pensato che poteva essere la persona giusta per reinterpretarlo e ha deciso di produrre il brano in un tradizionale stile disco, con un richiamo all'atmosfera anni ottanta di Chris Rea.Quinze, originario del Camerun, ha all'attivo quattro album e la sua musica ha chiare influenze soul, funky, r&b ed elettro.

Di Bob Sinclair, invece, si sa praticamente tutto. Una vera leggenda del genere, particolarmente amato in Italia, oltre ad essere uno dei deejay più longevi è anche uno dei maggiori produttori sulla scena internazionale, potendo vantare una carriera ultraventennale costellata da hit mondiali e centinaia di dischi di platino e oro.Non è un caso se il canale ufficiale YouTube di Bob Sinclar sia seguitissimo. In carriera ha pubblicato nove album e un'infinità di brani che sono entrati a far parte della storia della musica dance mondiale.Tra le canzoni presentate nell'ultimo lavoro spiccano “I'm on my way”, “Electrico Romantico” con Robbie Williams, “We could be dancing”, “DNA”, “Borderline” e i meno recenti “I believe”, “World, Hold On”, “Love Generation”, “Til the sun rise up”, “Someone who needs me”, “Cinderella” e “Far l'amore”.Insomma, tutte cover di canzoni che hanno lasciato il segno nella disco music mondiale.