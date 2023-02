Bobine, statori e wallbox: le nuove rotte produttive per cavalcare il trend

Se in passato ordini di un paio di milioni erano già oltre la media, lo sviluppo della tecnologia e la domanda crescente di automazione porta a vendere sempre più di frequente anche linee lunghe più di 50 metri, investimenti fino a dieci milioni di euro.

«Nel mercato è in corso una rivoluzione - spiega ancora il managere- e questo porta nel business anche nuovi player in passato assenti».

Lavoro aggiuntivo è certamente quello che arriva a Mta, produttore di componentistica di Codogno, nel lodigiano, che arriva al nuovo record di ricavi, 300 milioni di euro, anche grazie alla corsa dei prodotti rivolti alla mobilità elettrica, inesistente fino a cinque anni fa e ora in grado di generare il 20% del fatturato. Business che alimenta nuovi posti di lavoro e investimenti, come testimoniato, proprio nel sito di Codogno, dalla linea di assemblaggio per la nuova trassmissione di potenza della Maserati Grecale in versione elettrica, linea che entrerà in funzione a breve per fornire fino a 75 pezzi per ciascun turno di lavoro.

«L’aspetto interessante - spiega l’amministratore delegato Antonio Falchetti - è che la motorizzazione elettrica non cannibalizza nessuno dei nostri prodotti, tra centraline terminali e cruscotti, ma aggiunge nuovo lavoro, come accade per la trasmissione della potenza».

Auto elettriche che alimentano ovviamente anche il mercato delle centraline di ricarica, come testimonia la bergamasca Scame Parre: la capogruppo supera i 90 milioni di ricavi, per quasi la metà legati alla linea della e-mobility con 40 persone dedicate a queste attività. «L’incertezza sugli incentivi e il quadro globale hanno un poco ridotto la spinta in Italia e in Europa - racconta l’ad Stefano Scainelli - ma ad ogni modo in questo settore la crescita lo scorso anno è stata di oltre il 40% e vediamo ancora grandi prospettive di sviluppo. Naturalmente dovrà essere la politica ad assecondare l’installazione delle infrastrutture, snellendo ove possibile la burocrazia».