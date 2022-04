Bobo Vieri e Gillette celebrano i 4 anni con la nuova campagna «Everyday Bombers»

«Siamo felici di avere ancora Bobo Vieri a bordo della nostra campagna - risponde Marco Centanni, Senior brand manager Gillette Italia -, a supporto dell’importante restage delle nostre linee di prodotti da rasatura, che ha coinvolto più del 60% del nostro portfolio, e del lancio della nuovissima linea per pelli sensibili Skin (con in target più dell’80% di uomini con la pelle sensibile). Vieri è un personaggio di grande impatto, di forte carattere e personalità, amato per la sua spontaneità dal grande pubblico. Le sue caratteristiche si sposano perfettamente con lo spirito del brand che si rivolge a un consumatore dalle idee chiare, sempre positivo, sicuro di sé e con un pizzico di auto-ironia. Bobo, Bomber per eccellenza conosciuto da tutti, è quindi l’Ambassador ideale per un messaggio indirizzato ad un’audience ampia, ovvero gli uomini che si radono regolarmente pari al 53% della popolazione. In particolare, da quando abbiamo lanciato #ShavelikeaBomber nel maggio 2019, le nostre quote di mercato sono sempre state in crescita. Anche il mercato nel suo complesso, dopo qualche anno di difficoltà, si è stabilizzato e negli ultimi 12 mesi è tornato in salita».

Gillette utilizza come ambassador ex-atleti (basti pensare anche a De Rossi per la campagna King C. Gillette): cosa spinge il brand a legarsi al mondo dello sport?

«È un legame di antica data che già nel 1939 diventa parte integrante delle nostre strategie di marketing. In quegli anni Joseph Spang, Ceo di Gillette e appassionato di sport, capisce che ogni fan sportivo può rappresentare un potenziale consumatore e che il modo migliore per poterlo raggiungere passa attraverso le sue passioni e hobby. Impiega dunque il 20% di tutto il budget pubblicitario di un anno intero per sponsorizzare la World Series di baseball e ottiene un formidabile successo. L’immagine dello sportivo, leale e competitivo, si adatta perfettamente ancora oggi al nostro target di riferimento ed al messaggio di fair play a tutto campo che vogliamo trasmettere. Inoltre, essendo il calcio il nostro sport nazionale non potevamo non avere due leggende come Bobo e Daniele come Ambassador».

Sono passati 3 anni dal lancio della campagna #ShaveLikeaBomber: come è cambiata la strategia comunicativa in questo lasso di tempo?

«La nostra strategia comunicativa si è adattata a quello che è il nostro obiettivo, ovvero rendere la categoria rilevante e parlare a un’audience sempre più ampia. Per questo la campagna #ShavelikeaBomber si è evoluta per comunicare in maniera efficace anche ai più giovani, target rilevante dato che il 20% dei nostri Bomber ha meno di 25 anni e rappresenta il potenziale consumatore di domani. Infatti, tra le novità strategiche più importanti ci sono l’entrata nel mondo degli e-games con la Gillette Bomber Cup, la sempre più significativa presenza sulle piattaforme social, e il lancio della nuova hit Shave Like a Bomber che ci permette di rendere la nostra comunicazione cool e coinvolgente. Ovviamente i mezzi tradizionali, come la Tv, rimangono centrali nella nostra strategia per parlare a una platea di Bomber il più vasta possibile».