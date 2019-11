Boccia: Ilva strategica ma no alla nazionalizzazione

Nella valutazione delle misure in cantiere per la manovra economica Boccia apprezza il blocco dell’aumento Iva, così come la conferma di Industria 4.0.

«Ma siamo molto critici - aggiunge - su plastic tax, che non incide sui comportamenti ma sulla produzione, così come sulla sugar tax e sulla tassazione sulle auto aziendali».

Provvedimenti che possono impattare in chiave negativa sulla competitività delle imprese. «E se così è - aggiunge, ricordando la recente apertura al dialogo del ministro dell’Economia Gualtieri - occorre ripensarle, con realismo e buonsenso».

Sulle misure allo studio per la nuova manovra di bilancio Boccia chiarisce: «Noi siamo critici sui provvedimenti e non sui governi, non siamo un partito dell'opposizione. Auspichiamo che da queste criticità che stiamo segnalando si possa costruire un percorso virtuoso nell'interesse del Paese. Noi siamo stati critici su plastic tax, sugar tax e questione auto aziendali ed sull'eccesso di confische nella lotta all'evasione, premesso che l'evasione è concorrenza sleale e va combattuta».

«Apprezziamo - aggiunge - le ultime dichiarazioni dei ministri competenti, legate all'apertura di un tavolo sulla questione plastica e sull'energia».