Boccia: l’Europa reagisca alla frenata dell’economia

«Mi sembra che questa maturità e nuova consapevolezza del Governo di confrontarsi con i corpi intermedi specialmente nella fase delicata del paese sia un buon auspicio: poi chiaramente valuteremo i provvedimenti che saranno realizzati».



Metodo diverso da quello utilizzato per il decreto Clima, proposto dal ministro dell’ambiente Costa. «Noi pensiamo che se questo governo vuole confrontarsi con i corpi intermedi per arrivare a delle soluzioni - commenta Boccia - sarebbe più opportuno confrontarsi prima di emanare dei provvedimenti e non emanare dei provvedimenti prima e confrontarsi poi».

Cruciale è per Boccia la conferma del piano 4.0, consolidando gli strumenti in campo, «quelli che hanno determinato l'accelerazione degli investimenti nel paese». Aggiungendo un’attenzione puntuale al tema della formazione dentro le fabbriche.

Sull’ipotesi di una penalizzazione selettiva in termini di Iva per disincentivare l’utilizzo del contante Boccia frena, chiedendo piuttosto un percorso di semplificazione che garantisca al contrario sgravi fiscali per quanti utilizzano la moneta elettronica, premiando questa strada piuttosto che penalizzare il contante. «Eravamo e siamo per l'idea di premiare l'uso della moneta elettronica e non di penalizzare l'uso del contante. Su questa linea ci sembra che ci sia una convergenza comune».

Boccia è a Cernobbio, nella giornata conclusiva del World Manufacturing Forum, evento ospitato ora in pianta stabile in Italia grazie alla partnership realizzata tra Confindustria Lombardia, Regione Lombardia e Politecnico di Milano. A seguire i lavori oltre 1500 persone (nuovo record) tra imprenditori, manager, rappresentanti delle istituzioni locali e internazionali, con la partecipazione di delegati di decine di Paesi. Il focus 2019 è sulle competenze, in particolare sulle strade da seguire per colmare il gap esistente. Che ogni anno è stimato costare all’Italia lo 0,6% di Pil in termini di mancata crescita.