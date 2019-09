Boccia: occorre una linea di direzione chiara del governo. Priorità cuneo e infrastrutture Per il presidente di Confindustria «restano i nodi di sviluppo che sono cuneo fiscale, riduzione delle tasse sui lavoratori italiani, questione infrastrutturale, in Italia e in Europa», e il salario minimo «su cui non siamo critici ma dovrebbe a nostro avviso essere legato ai grandi contratti di rappresentanza» di Nicoletta Picchio

«Giudizi anticipati non ne diamo, abbiamo visto che alcuni punti oggetto dell'accordo tra partiti sono condivisibili, su altri vediamo delle criticità. Speriamo che i ministri e i due partiti che compongono la coalizione del governo anziché dibattere a mezzo stampa dibattano nel consiglio dei ministri, evitando un gioco di governo e opposizione allo stesso tempo. Occorre una linea di direzione chiara nel paese, valuteremo come sempre i provvedimenti e non il governo. Aspettiamo che comincino a lavorare e vedremo», ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine del Forum Ambrosetti di Cernobbio.

«Restano i nodi di sviluppo che abbiamo indicato negli incontri prima dell'estate – ha spiegato Boccia - che sono cuneo fiscale, riduzione delle tasse sui lavoratori italiani, questione infrastrutturale, in Italia e in Europa, e aggiungiamo il salario minimo su cui non siamo critici ma dovrebbe a nostro avviso essere legato ai grandi contratti di rappresentanza. Inoltre aggiungiamo un grande piano di inclusione giovani. Ridurre le tasse sul lavoro vuol dire anche spingere la domanda interna».

