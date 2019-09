Bocciate le scuole di Roma: per sei genitori su dieci non preparano al lavoro

Roma ultima in classifica per lo stato delle infrastrutture

Per quanto riguarda lo stato delle infrastrutture scolastiche, Roma a confronto con Berlino, Vienna, Parigi e Madrid è - secondo l’opinione dei genitori - ultima in classifica per pulizia, manutenzione, sicurezza, qualità della mensa, qualità degli arredi e modernità della struttura. Gli studenti esprimono una valutazione meno severa, ma a ogni modo solo il 70% è soddisfatto della pulizia degli edifici, il 41% boccia lo stato di manutenzione degli stabili e il 50% dei ragazzi non ritiene le strutture sufficientemente moderne. Per il 74% degli alunni gli spazi scolastici potrebbero essere meglio utilizzati al di fuori dell’orario scolastico, in particolare per corsi di lingua straniera, lezioni di recupero e attività sportive.

In forte aumento la violenza nelle scuole

Significativo il focus sulla violenza nelle scuole: secondo il campione dei ragazzi intervistati il fenomeno risulta in forte aumento a Roma (+46%), più che nelle altre città analizzate. Tuttavia, solo uno studente capitolino su quattro ha sentito parlare di episodi di violenza nella propria scuola.