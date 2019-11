Boccioni record da Christie’s: apre bene la settimana di aste Ottimi risultati anche per Magritte e il Surrealismo, e la pittura impressionista, ma i ricavi complessivi risentono della mancanza di opere con valori oltre i 20 milioni di Giovanni Gasparini

Boccioni. Christie's Images

La più importante settimana di tutto l'anno per il mercato dell'arte è iniziata nel migliore dei modi a New York con la vendita serale dell'11 novembre promossa da Christie's. Il catalogo d'arte impressionista e moderna ha trovato un'ottima accoglienza, con solo sei lotti invenduti dei 58 proposti (il catalogo ne riportava altri tre ritirati prima dell'incanto, fra cui un lavoro di Leger stimato 8-12 milioni di $), per un ricavo di 192 milioni di dollari con le commissioni, verso la stima alta di 138-203 milioni di $, grazie a percentuali di venduto elevatissime del 90% per numero e ben 96% per valore.



Un semestre in tono minore

Si tratta, tuttavia, di un fatturato sensibilmente inferiore (circa il 30% in meno) rispetto all'anno precedente, ma nel 2018 il catalogo comprendeva alcuni lotti di maggior valore stimato; questa difficoltà ad approvvigionare opere con stima superiore ai 20 milioni di dollari fa rallentare i volumi del mercato, ma non necessariamente impatta in modo negativo sui prezzi.

In sostanza, i potenziali venditori dei lavori di grande prestigio non sono incoraggiati dalla situazione economica generale, e sembrano preferire attendere tempi migliori, più stabili. Ciò lascia tuttavia maggior spazio al mercato di fascia medio alta e costringe le case d'aste ad aspettative e stime conservatrici.

Anche il numero e i valori dei lotti garantiti è in diminuzione rispetto all'anno precedente, con circa un terzo dei lotti per numero e per valore garantiti, il che in combinazione con stime realistiche fa intendere come il mercato sia sempre più favorevole ai compratori, ancora disponibili a spendere ben oltre le stime quando il lavoro merita, ma in modo selettivo, soprattutto se si tratta di lotti provenienti da collezioni importanti, e Christie's ne offriva ben due.



I quattro temi del successo dell'asta: Boccioni record

Sebbene ottenga solamente il secondo prezzo per realizzo, il lavoro più importante ed eccezionale dell'asta rimane la scultura in bronzo di Umberto Boccioni ‘Forme Uniche della Continuità nello Spazio', che viene aggiudicata ad un gallerista in sala (insider indicano Harry Smith, direttore di Gurr Johns forse per qualche compratore saudita?) per 16,2 milioni di dollari, un multiplo della stima invero assai modesta di 3,8-4,5 milioni di $, dopo una lunga contesa fra almeno sei concorrenti.

In realtà era assai complicato tentare di dare un prezzo a questo lavoro d'importanza museale , divenuto parte irrinunciabile di ogni testo di storia dell'arte per l'incredibile modernità con cui il Futurismo si poneva sulla scena mondiale nel lontano 1913, data di concezione del lavoro originale in gesso, andato perduto. Non vi erano precedenti significativi di vendite in asta di quest'opera, pur facente parte di un'edizione di otto esemplari fusi dalla Fonderia Francesco B nel settembre 1972 per la galleria la Medusa di Roma, la maggior parte dei quali ospitati in prestigiose collezioni museali, cosi come i due fusi nel 1931. Rarità, importanza storica e forte presenza di una scultura iconica di grandi dimensioni hanno giustamente suscitato una battaglia a colpi di rilanci serrati fino a superare il record in asta per l'artista, legato ad un dipinto dello stesso periodo (1912) nel 2018.