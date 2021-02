Bochner, Boetti e Fontana in mostra a Cold Spring

Leggi anche Il Tiziano più carnale alla National Gallery

Secondo il fondatore di Columbus International, Richard Tayar, “Magazzino si unisce a realtà limitrofe nell'Upstate New York quali il celebre Dea Beacon e lo Storm King Art Center, che negli anni hanno dato prova di essere importanti attrazioni culturali, un'alternativa al MoMA o al Guggenheim. Pertanto, investire in un progetto ed in una location come questa sono una scommessa sicura. Non a caso è stata scelta la Contea di Putnam, una delle più benestanti negli Stati Uniti ed a solo un'ora di macchina da New York”.

In questi ultimi mesi, complici anche i tassi d'interesse ai minimi storici, sono stati proprio i giovani a dare una spinta al mercato statunitense: “Una fellowship come quella creata da Magazzino è in perfetta sintonia con questo spostamento verso aree più verdi e tranquille. Questa brillante iniziativa è un invito affinché la nuova generazione si riavvicini con passione al mondo dell'arte”.“Il successo di un museo non è misurato dal numero di visitatori ma dal numero di visitatori a cui resta addosso qualcosa dopo l'esplorazione” rileva Nancy Olnick. “Il successo, per Magazzino, è lo spazio che il pubblico liberamente occupa sentendosi, finalmente, un'unica entità con le opere d'arte”.