Boeing 737 Max, scoppia un altro caso: spazzatura al posto del carburante Oggetti e sostanze estranee rinvenuti nei serbatoi dei velivoli parcheggiati per una futura consegna di Marco Valsania

Nuova bufera su Boeing, '737 Max progettato da clown'

New York - Cos’altro può accadere ai nuovi e travagliati aerei della Boeing? Provate, nei serbatoi dei 737 Max, a metterci dei detriti, neanche fossero giganteschi bidoni della spazzatura volanti.

Proprio così: al posto del carburante, nelle cisterne sulle ali dei velivoli parcheggiati in attesa di essere autorizzati alla consegna alle compagnie aeree e a rientrare a tutti gli effetti in servizio, sono stati rinvenuti dei cosiddetti “Foreign Object Debris” (o Fod in codice) - vale a dire oggetti o sostanze estranee e di scarto che potrebbero rappresentare un nuovo e grave problema di sicurezza.

Detriti pericolosi

«Assolutamente inaccettabile», ha annunciato l’azienda, i cui nuovi 737 sono ormai bloccati a terra dallo scorso marzo dopo le tragedie di due voli in Indonesia e Africa causate da software difettosi e costate la vita a 346 persone. Boeing ha aggiunto di non ritenere che la nuova scoperta allunghi ulteriormente i tempi di un ritorno nei cieli dei 737 Max, che tuttavia non è previsto prima di metà anno al termine di verifiche sulle iniziative correttive prese dalla società.

I detriti “sono stati scoperti durante lavori di manutenzione”, ha fatto sapere l’azienda. E ha aggiunto che “la scoperta ha portato a una robusta indagine interna e a immediate azioni correttive nel nostro sistema di produzione” per eliminare del tutto gli Fod. Il termine si riferisce a qualunque tipo di oggetto o sostanza considerata estranea all’aereo e che potrebbe provocare seri danni, quali cortocircuiti e incendi.

Le autorità sono al corrente

L’autorità federale dell’aviazione civile americana, la Faa, ha indicato di essere a conoscenza del nuovo problema e del fatto che Boeing sta conducendo ispezioni volontarie su velivoli non consegnati. Né Boeing né la Faa hanno tuttavia indicato quanti aerei siano rimasti coinvolti nell’ultima debacle.