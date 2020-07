Boeing 737 Max: terminati i test della Faa per la nuova certificazione al volo - Gli effetti del virus sulle compagnie aeree

Il 737 Max è la quarta versione dell'aereo a medio raggio più venduto di sempre, il cui primo volo risale al 1967. Il motore era stato completamente rivisto per rendere l'aereo più efficiente in termini di consumi, ed è stato spostato in avanti modificando il centro di gravità dell'aereo. Boeing nella quarta versione del 737 aveva aggiunto un nuovo sistema di controllo del volo per aiutare i piloti in fase di decollo e atterraggio, denominato Maneuvering Characteristics Augmentation System (Mcas). Un sistema progettato per rendere la guida dell'aereo più simile possibile a quella dei vecchi modelli, senza la necessità di una lunga formazione per i piloti, che per i suoi mal funzionamenti ha provocato dopo i due crash aerei la crisi più grave nella storia secolare del colosso aerospaziale Usa.

La saga dei 737 Max si è fatta sentire anche sull'economia della prima potenza mondiale: Boeing è il principale esportatore manifatturiero degli Stati Uniti ed è tra i maggiori datori di lavoro del paese. Lo stop ai 737 Max ha provocato un calo degli ordini dei beni durevoli e delle esportazioni Usa.

Da marzo 2019, nei tre mesi successivi all'ultimo incidente, Boeing ha perso oltre 38 miliardi di dollari in Borsa, pari al 16% del suo valore di mercato. Nell'ultimo anno le azioni Boeing hanno continuato ad accumulare perdite (-48,95%). Lo stop ai voli ha pesato anche sulla filiera produttiva. I fornitori e i subfornitori di Boeing sono ben 13mila in tutto il mondo. Molti sono anche in Italia. Tutti hanno subito l'impatto della pesante crisi.