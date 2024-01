Boeing 737 Max, United e Alaska Airlines trovano «parti allentate» sui loro aerei

Ascolta la versione audio dell'articolo

Non c’è pace per il Boeing 737 Max. Dopo l’incidente - fortunatamente senza vittime - verificatosi su un Alaska Airlines settimana scorsa, arrivano notizie tutt’altro che incoraggianti anche da parte di United. United Airlines e Alaska Airlines hanno trovato parti allentate su alcuni 737 Max messi a terra e hanno minacciato di allargare i problemi della società di Seattle.

La United ha dichiarato lunedì che le ispezioni dei suoi 737 Max 9, una variante del jet a corridoio singolo che contiene più posti a sedere rispetto al più popolare Max 8, «hanno riscontrato casi che sembrano riguardare problemi di installazione nella spina della porta, come per esempio, bulloni che necessitavano di un ulteriore serraggio». La compagnia aerea ha dichiarato che il suo team tecnico operativo avrebbe risolto il problema «per riportare l’aereo in servizio in condizioni di sicurezza».

La notizia della scoperta della United, riportata per la prima volta dalla rivista specializzata The Air Current, ha colpito ulteriormente le azioni della Boeing, le cui azioni hanno chiuso lunedì in ribasso dell’8% a 229 dollari, mentre le azioni della Spirit AeroSystems, il suo principale fornitore, hanno perso l’11% per chiudere a 28,20 dollari.

Nella tarda serata di lunedì si è fatta sentire anche Alaska Airlines: «I rapporti iniziali dei nostri tecnici indicano che su alcuni aeromobili era visibile dell’hardware allentato”» La compagnia aerea ha dichiarato di essere in attesa della documentazione finale da parte di Boeing e dell’Amministrazione Federale dell’Aviazione degli Stati Uniti per iniziare le ispezioni formali.