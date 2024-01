Boeing 737, nuovo allarme sicurezza: Alaska Airlines li lascia a terra dopo atterraggio di emergenza. L’azienda indaga

Il National Transportation Safety Board, l’agenzia governativa che indaga sugli incidenti nel trasporto, ha dichiarato che sta approfondendo il caso di depressurizzazione. Anche la Federal Aviation Administration, l’agenzia che sovrintende il trasporto aereo, ha sottolineato che l’equipaggio aveva segnalato un problema di pressurizzazione. Il nuovo MAX 9 è stato consegnato ad Alaska Airlines a fine ottobre e certificato all’inizio di novembre, secondo i dati FAA.

Il caso del Boeing in volo per l’Alaska Airlines si somma ad altri incidenti aerei registrati negli ultimi mesi. Solo il 2 gennaio 2024 un aereo della Japan Airlines si è spezzato in due ed è andato in fiamme sulla pista dell’aeroporto di Haneda, a Tokyo, dopo una collisione con un velivolo della Guardia costiera.

I problemi di sicurezza del Boeing

A restare nel mirino è soprattutto il Boeing 737, il modello che ha dato più di una preoccupazione all’omonimo colosso dell’aviazione di Seattle. La società ha anche recentemente esortato le compagnie aeree nel suo portafoglio clienti a ispezionare i 737 Max per individuare un «possibile bullone allentato» nel sistema di controllo del timone. Boeing ha raccomandato le ispezioni dopo che «un operatore internazionale ha scoperto un bullone con un dado mancante durante l’esecuzione della manutenzione ordinaria su un meccanismo nel collegamento di controllo del timone», si legge in una nota diramata dalla FAA. Le ispezioni dureranno circa due ore per aereo e tutti i nuovi 737 Max saranno sottoposti al controllo prima di essere consegnati ai clienti, ha precisato Boeing. Il velivolo era tornato operativo a inizio 2023, a quattro di distanza dai due incidenti aerei che tra 2018 e 2019 costarono la vita a 346 persone.

