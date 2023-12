Boeing, allarme sui bulloni lenti del 737 Max

Ascolta la versione audio dell'articolo

Nuovo allarme sicurezza alla Boeing con effetto sulle quotazioni a Wall Street del colosso aerospazioane. La società ha infatti esortato le compagnie aeree clienti a ispezionare gli aerei 737 Max per cercare un “possibile bullone allentato” nel sistema di controllo del timone. Il produttore ha raccomandato le ispezioni dopo che “un operatore internazionale ha scoperto un bullone con un dado mancante durante l’esecuzione della manutenzione ordinaria su un meccanismo nel collegamento di controllo del timone”, si legge in un comunicato della Federal Aviation Administration, l’agenzia di controllo federale. Le ispezioni dureranno circa due ore per aereo e tutti i nuovi 737 Max saranno sottoposti al controllo prima di essere consegnati ai clienti, ha precisato Boeing. Dall’inizio dell’anno, il titolo di Boeing guadagna il 36%.

L’allarme

Nella sostanza Il produttore di aerei Boeing sta esortando le compagnie aeree a ispezionare gli aerei 737 MAX per un possibile bullone allentato nel sistema di controllo del timone, ha detto giovedì la Federal Aviation Administration (FAA). La FAA ha affermato che sta monitorando da vicino le ispezioni mirate del Boeing 737 MAX e prenderà in considerazione ulteriori azioni basate su qualsiasi ulteriore scoperta di hardware allentato o mancante. Boeing ha raccomandato ispezioni dopo che un operatore internazionale ha scoperto un bullone con un dado mancante mentre eseguiva la manutenzione di routine su un meccanismo nel collegamento di controllo del timone, ha affermato la FAA. Boeing ha scoperto un altro aereo non consegnato con un dado non adeguatamente serrato, ha affermato l’agenzia. «Il problema identificato su quel particolare aereo è stato risolto», ha affermato Boeing. «Per estrema cautela, raccomandiamo agli operatori di ispezionare i loro aerei 737 MAX e di informarci di eventuali risultati. Abbiamo informato la FAA e i nostri clienti e continueremo a tenerli informati sui progressi».

Per la prima volta un Boeing 787 Dreamliner atterra sul ghiaccio in Antartide

Il produttore di aerei ha raccomandato alle compagnie aeree di ispezionare i loro MAX entro due settimane, ma gli aerei 737 MAX consegnati potranno continuare a volare in sicurezza, ha affermato Boeing. La produzione e la consegna del MAX continueranno.

Il problema non riguarda gli aerei 737 Next Generation del vecchio modello, ha affermato Boeing.

Le compagnie saeree Usa

United Airlines American Airlines, due dei principali clienti nazionali del MAX, hanno affermato di non aspettarsi che le ispezioni abbiano un impatto sulle operazioni. Southwest Airlines, una compagnia aerea statunitense che vola esclusivamente con i 737 NG e MAX, non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.