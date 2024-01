Boeing, anche la Turkish Airlines lascia a terra i suoi 737 MAX 9

Ascolta la versione audio dell'articolo

Usa, Boeing dell'Alaska Airlines perde finestrino in volo: le immagini

Il vettore aereo Turkish Airlines ha deciso di lasciare a terra i cinque Boeing 737 Max 9 della sua flotta, dopo l’incidente avvenuto a bordo di un aereo di questo tipo dell’Alaska Airlines. «In seguito all’incidente avvenuto sull’aereo Boeing 737 Max 9 dell’Alaska Airlines, cinque Boeing 737 Max 9 della flotta Thy sono stati richiamati per un’ispezione come misura precauzionale», spiega la compagnia sul suo sito web. I cinque aerei saranno «rimossi dalla flotta operativa dove atterreranno» e saranno ispezionati prima della ripresa dei voli.

Il precedente dell’Alaska Airlines

La scelta del vettore turco arriva in seguito all’incidente che ha riguardato un volo della compagnia statunitense Alaska Airlines. Nella sera del 5 gennaio un volo di linea carico di passeggeri ha perso il portellone poco dopo il decollo dall’aeroporto di Portland (Oregon). Negli Stati Uniti, la Federal Civil Aviation Agency (Faa) ha ordinato il 6 gennaio l’ispezione immediata di 171 aerei Boeing 737 Max 9, rimasti a terra dopo l’incidente. La direttiva Faa «richiede alle compagnie aeree di ispezionare l’aereo prima di un nuovo volo», ha affermato l’agenzia. Inoltre la Ntbs, agenzia americana per la sicurezza dei trasporti, ha annunciato di aver inviato una squadra a Portland per indagare sulle ragioni di questo malfunzionamento.

L’episodio allunga il periodo critico per uno dei modelli-cardine della Boeing, il colosso dell’aviazione con sede a Seattle (Usa). La società ha invitato a fine 2023 i suoi clienti a ispezionare i 737 Max per individuare un «possibile bullone allentato» nel sistema di controllo del timone. Boeing ha raccomandato le ispezioni dopo che «un operatore internazionale ha scoperto un bullone con un dado mancante durante l’esecuzione della manutenzione ordinaria su un meccanismo nel collegamento di controllo del timone», si legge in una nota diramata dalla FAA. Il velivolo era tornato operativo a inizio 2023, a quattro di distanza dai due incidenti aerei che tra 2018 e 2019 costarono la vita a 346 persone.