Boeing, il ceo Calhoun ammette gli errori sulla sicurezza del 737 Max 9

L’amministratore delegato della Boeing Dave Calhoun ha trattenuto a stento le lacrime mentre, parlando ai dipendenti, ha spiegato che l’azienda deve farsi carico delle proprie carenze, mentre è alle prese con un incidente che mina la sicurezza dei Boeing 737 Max 9. «Riconosciamo il nostro errore», ha detto Calhoun ai dipendenti Boeing martedì durante una riunioneaziendale presso lo stabilimento 737 vicino a Seattle. «Affronteremo la questione al 100% e con completa trasparenza in ogni fase del processo».

Le osservazioni sono arrivate durante una riunione collettiva convocata da Calhoun per rafforzare la sicurezza dei propri aerei, come massima priorità della compagnia dopo che un portellone si è staccato da un 737 Max la scorsa settimana durante il volo, lasciando uno squarcio nel lato dell’aereo in volo.

Calhoun e altri dirigenti senior della Boeing si sono rivolti ai dipendenti della fabbrica di Renton, Washington, dove viene assemblato il 737, e hanno trasmesso via web le loro osservazioni ai lavoratori di altre località.

A terra 171 aerei 737 Max 9

Le autorità di regolamentazione statunitensi hanno messo a terra 171 aerei 737 Max 9 della Boeing e hanno ordinato ispezioni dopo l’incidente del 5 gennaio. Nessuno dei 177 passeggeri e nessun membro dell’equipaggio a bordo del volo Alaska Airlines 1282 è rimasto ferito quando il pannello si è staccato, poco dopo la partenza dell’aereo da Portland, Oregon.

Stan Deal, CEO di Boeing Commercial Airplanes, incaricato di aumentare la produzione mantenendo allo stesso tempo la qualità nella più grande unità della Boeing, ha parlato insieme a Calhoun alla presentazione di martedì. A rivolgersi ai lavoratori è stato anche il responsabile della sicurezza Mike Delaney, il cui ruolo di dirigente senior è stato creato durante la crisi di circa 5 anni fa che coinvolse il jet Max della fabbrica di aerei statunitense: allora un problema software causò due incidenti mortali dove morirono complessivamente 346 persone.