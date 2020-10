Boeing ci riprova con il 737 Max. Primi voli da New York a fine dicembre Boeing ha introdotto i cambiamenti richiesti nel software del velivolo compreso il sistema automatico di controllo al volo, i cui malfunzionamenti sembrano siano stati alla base dei due crash in Indonesia e in Etiopia nei quali morirono tutte le 346 persone a bordo dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

NEW YORK. Il Boeing 737 Max a fine anno torna a volare. American Airlines ha inserito nell’orario ufficiale i primi voli con il 737 Max dal 29 dicembre al 4 gennaio, nella tratta New York-Miami dall’aeroporto LaGuardia. Boeing ha introdotto i cambiamenti richiesti nel software del velivolo compreso il sistema automatico di controllo al volo, i cui malfunzionamenti sembra siano stati alla base dei due crash in Indonesia e in Etiopia nei quali morirono tutte le 346 persone a bordo. Incidenti aerei che hanno provocato la peggiore crisi della storia secolare del gigante aerospaziale, con la flotta del nuovo aereo a medio raggio costretta a terra da oltre un anno e mezzo, centinaia di ordini cancellati, migliaia di licenziamenti, danni per tutta la filiera e perdite miliardarie. Crisi alla quale si è aggiunta la pandemia del coronavirus che ha messo in ginocchio il settore dell’aviazione civile.

«È sicuro abbastanza»

Le autorità regolatrici negli ultimi mesi hanno indicato i progressi di Boeing per riottenere le certificazioni al volo. L’Agenzia europea per la sicurezza aerea Easa ha approvato i cambiamenti. Il direttore esecutivo Patrick Ky a metà ottobre ha dichiarato che il 737 Max «è sicuro abbastanza per essere certificato». Steve Dickson, ex pilota e amministratore della Federal Aviation Administration, ha guidato lui stesso in un volo test il 737 Max. La procedura di certificazione del regolatore Usa dovrebbe arrivare tra metà novembre e i primi di dicembre. Il ceo di Boeing Dave Calhoun ha confermato che è in dirittura d’arrivo.

Ottenuta la certificazione, American e Boeing dovranno applicare le modifiche sulla flotta esistente e tutti i piloti dovranno effettuare un training di circa due ore su un simulatore di volo. La compagnia è ottimista e ha già previsto i primi voli di linea. Per il momento è prevista solo una rotta domestica, in attesa delle certificazioni nel mondo. Più prudente l’associazione sindacale dei piloti americani.

La possibilità di spostare la prenotazione

American continua a pianificare il futuro con l’aereo a medio raggio Boeing per rinnovare la sua flotta, con 24 aerei già consegnati e 76 ordinati. Nel Thanksgiving offrirà ai clienti la possibilità di vedere l’aereo negli scali di New York, Dallas e Miami. I piloti risponderanno alle domande attraverso call e video messaggi. «Cercheremo di spiegare l’affidabilità del Max - dice la chief customer officer Alison Taylor - ma i clienti che prenoteranno un volo potranno spostare la prenotazione su un altro velivolo se non si sentiranno tranquilli». United Airlines prevede di riavviare i voli «il prossimo anno». Southwest Airlines conta di ripartire «nella seconda metà del 2021».

Le linee aeree americane hanno perso oltre 10 miliardi nel terzo trimestre a causa del coronavirus. Trentacinquemila persone rischiano il licenziamento. I carriers in tutto il mondo hanno cancellato centinaia di ordini del 737 Max.