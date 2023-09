Boeing, commessa col Vietnam da 7,8 miliardi di dollari

Ascolta la versione audio dell'articolo

Poco meno di 50 anni fa la fine della guerra, oggi una commessa da 7,8 miliardi di dollari con una delle aziende americane per eccellenza. La Casa Bianca ha accolto con favore uno «storico contratto del valore di 7,8 miliardi di dollari tra Boeing e Vietnam Airways». L’esecutivo americano assicura che l’ordine, annunciato in occasione della visita del presidente americano Joe Biden ad Hanoi, «sosterrà più di 30mila posti di lavoro negli Stati Uniti».

Secondo l’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo (Iata), il Vietnam è stato il quinto mercato dell’aviazione in più rapida crescita al mondo nel 2022, quando ha eliminato le restrizioni ai viaggi Covid-19. Si prevede che il Paese asiatico servirà 150 milioni di passeggeri entro il 2035. Boeing ha anche un accordo con la rivale di Vietnam Airlines VietJet per la vendita di 200 aerei 737 Max.

Il presidente degli Stati Uniti Biden è attualmente in visita ad Hanoi e i dirigenti dell’azienda hanno colto l’occasione per stringere partnership commerciali. Tra gli altri accordi svelati dalla Casa Bianca durante la visita di Biden, figurano i piani di Microsoft per la realizzazione di una «soluzione generativa basata sull'intelligenza artificale su misura per il Vietnam e i mercati emergenti» e la collaborazione di Nvidia con Fpt, Viettel e Vingroup, la società madre di VinFast, per l’Ai nel Paese.