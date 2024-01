Boeing crolla in Borsa dell’8,4% dopo l’incidente dei 737 Max 9

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le indagini della Federal Aviation Administration (FAA) sono appena iniziate sull’incidente di venerdì scorso quando, inaspettatamente, un aereo Max-9 dell’Alaska Airlines ha perso il portellone posteriore centrale della cabina durante il decollo in serata da Portland, Oregon costringendo il velivolo ad un atterraggio di emergenza. Il primo impatto è sui titoli della Boeing a Wall Street nel primo giorno di trading dopo l’incidente con un forte ribasso dell’8,4%. dopo che nel premarket era già in rosso di oltre il 6 per cento. Il sentiment negativo era già emerso questa mattina alla Borsa di Francoforte dove sono quotati i titoli della Boeing con un calo che ha toccato oltre l’8 per cento.

Dai primi sviluppi dell’indagine della FAA sarebbe emerso che l’aereo della Alaska ha cambiato utilizzo e non è stato impiegato per i voli verso le Hawaii dopo una spia che indicava problemi di pressurizzazione si era accesa in tre voli diversi. L’Alaska Airlines ha deciso di limitare i voli di lunga durata sull’acqua in modo che l’aereo potesse atterrare rapidamente se la spia fosse ricomparsa. Trovato anche il pezzo di fusoliera che era stato espulso dall’aereo.

Loading...

La FAA ha chiesto di mettere a terra circa 171 velivoli Boeing 737 Max 9 in attesa dello svolgimento di ulteriori controlli, ma in seguito altre compagnie hanno deciso volontariamente di lasciare a terra i velivoli. Giù anche il titolo di Spirit Aerosystems, la società che produce la fusoliera del jet, in rosso del 20,8% nel premercato; anche il titolo di Alaska Airlines cede oltre il 4,3 per cento. Positivo il titolo di Airbus il produttore europeo che produce la famiglia degli A321 della stessa categorita dei B737 Max.

Sono 11 le compagnie aeree che attualmente operano con i MAX 9: Aeromexico, Air Tanzania, Alaska Airlines, Copa Airlines, Correndon Dutch Airlines, flydubai, Islandair, Lion Air, SCAT Airlines, Turkish Airlines e United Airlines e 215 sono MAX 9 in servizio di cui 171 sono stati messi a terra dalla FAA per i controlli. Al momento 76 sono stati ordinati dalle compagnie aeree.