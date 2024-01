Boeing, le indagini si allargano alla catena di produzione dei 737 Max 9

Intanto, Alaska Airlines e United Airlines le due compagnie con il maggior numero di B 737 Max 9 in flotta, hanno cancellato centinaia di voli dopo la decisione della FAA di mettere a terra 171 un fermo che costa milioni di dollari ogni giorno in compensazioni.

Il principale fornitore la Spirit AeroSystems

L’allargamento dell’indagine anche ai fornitori della Boeing apre il capitolo su Spirit Aerosystems la società nata da una costola della Boeing nel 2005 e quotata a Wall Street l’anno dopo. Con sedi produttive a Wichita (Kansas) e Tusla (Oklahoma oltre al Texas, Nord Carolina e Maine) conta circa 8500 dipendenti e nonostante la separazione dal produttore, la Boeing è rimasto il suo principale cliente. Gli accordi di fornitura includono i Boeing 737, 747, 767, 777 e 787: per questi programmi produce vari prodotti tra cui fusoliere, ali e componenti alari, nonché attrezzature. Nonostante abbia cercato di diversificare i clienti, nel 2022 Boeing rappresentava ancora il 65% dei ricavi netti di Spirit del segmento commerciale. Sulla società pende un’azione legale di fronte al Tribunale del distretto sud di New York con l’accusa di avere nascosto agli investitori difetti di qualità. I documenti del Tribunale includono le dichiarazioni di un dipendente con cui stigmatizza il comportamento di un manager che lo avrebbe retrocesso dopo essersi rifiutato di sottostimare il numero di difetti scoperti nei prodotti Spirit.

Tra i suoi clienti Spirit annovera anche Airbus per i programmi dell’A220 e A350. Nel corso di una conferenza per la presentazione dei risultati degli ordini e delle consegne 2023, il ceo Guillaume Faury rispondendo a una domanda se la pressione sulle consegne può mettere a rischio la qualità dei prodotti, ha detto: «Non consegneremo alla velocità che vorrebbe qualcuno». E su Spirit si è limitato a dire: «Monitoriamo e lavoriamo a stretto contatto con i nostri fornitori e quindi anche con Spirit». Airbus è cresciuta negli anni in cui Boeing ha dovuto affrontare lo stop alla produzione dei Boeing 737 Max 8 dopo i due incidenti nel 2018 e nel 2019 guadagnando terreno anche in Borsa: in un anno il titolo Airbus ha guadagnato il 25 per cento e Boeing il 10,2 per cento. Dall’inizio dell’anno, il titolo Boeing ha perso il 12 per cento.

Le ripercussioni dell’incidente

Sebbene gli investigatori abbiano una chiara comprensione dell’accaduto, non è ancora chiaro perché sia successo. Il National Transportation Safety Board (NTSB) sta indagando se il portellone del MAX 9 scoppiato in volo fosse privo dei bulloni oppure fossero serrati in modo improprio, un problema riscontrato almeno su almeno altri 10 aerei. Secondo gli analisti, l’incidente potrebbe ritardare ulteriormente la certificazione dei modelli Max più recenti, il Max 7 e il Max 10 oltre ad avere implicazioni più ampie che arrivano fino al mercato cinese. Nessuna compagnia aerea cinese ha preso in consegna un nuovo Max da quando è stato messo a terra nel 2019. Ora questo incidente difficilmente aiuterà la Boeing in Cina dove il governo di Pechino deve ancora approvare la consegna di nuovi aerei Max per le compagnie aeree del paese.