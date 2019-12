Boeing caccia il ceo Muilenburg dopo lo stop al 737 Max L'amministratore delegato ha perso la fiducia del board dopo quella dei regulators, dei politici e dei consumatori. Per l'azienda la rotta per il recupero rimane accidentata, con critiche anche nei confronti dei suoi progetti per lo spazio e nella Difesa di Riccardo Barlaam

NEW YORK - Boeing ha annunciato che il chief executive Dennis A. Muilenburg si è dimesso e verrà sostituito nella carica da David L. Calhoun, presidente del board del gigante dell'aerospazio americano. La società è alla prese con una crisi senza precedenti causata dai due incidenti aerei dei 737 Max. «Il consiglio di amministrazione ha deciso che un cambiamento della leadership è necessario per recuperare la fiducia nella società, mentre si va avanti e si lavora per ripristinare i rapporti con i i regolatori, i clienti e tutti gli altri azionisti”, scrive in una nota l'azienda.



Piena trasparenza



«Con la nuova leadership dell'azienda, Boeing opererà con un rinnovato impegno per la piena trasparenza, compresa una comunicazione efficace e proattiva con la Federal Aviation Administration, gli altri regolatori globali e i suoi clienti». Le dimissioni di Muilenburg dalla sua posizione di Ceo e consigliere di amministrazione hanno effetto immediato. Il direttore finanziario Greg Smith fungerà da amministratore delegato ad interim durante il periodo di transizione. Calhoun assumerà il ruolo di Ceo e presidente a partire dal 13 gennaio del prossimo anno.



Al timone dal 2015

Muilenburg, 55 anni, ingegnere aerospaziale era in Boeing dal 1985. Ha percorso tutta la carriera in azienda fino a diventare amministratore delegato nel 2015. In questi mesi è stato criticato da più parti per il modo con cui è stata gestita la crisi dei 737 Max, per la scarsa trasparenza e le tardive ammissioni di responsabilità. Lo scorso novembre davanti alla Commissione Trasporti del Senato Muilenburg aveva raccontato che aveva pensato alle dimissioni subito dopo il secondo incidente aereo in Etiopia, ma alla fine aveva deciso di restare per contribuire a rilanciare la società e a superare la più grave crisi della sua storia secolare.

«Ho fatto quello che dovevo»

Ai senatori Muilenburg aveva detto anche che riteneva di aver fatto tutto quello che doveva fare nel modo giusto. Nei due incidenti aerei sono morte 346 persone. E secondo quanto emerso dalle inchieste i collaudatori di Boeing erano a conoscenza dal 2016 dei problemi del sistema anti stallo (Mcas) dei 737 Max, all'origine dei due disastri aerei, ma avrebbero fornito una versione edulcorata alla Faa per ottenere la certificazione al volo. La stessa Boeing ha sempre negato pubblicamente dell'esistenza dei problemi sulla nuova versione dei jet a medio raggio più venduti della storia. E non ha cambiato versione sino a quando le autorità regolamentari di tutto il mondo non hanno deciso lasciare a terra i 737 Max dal marzo scorso.