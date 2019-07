Boeing, oneri in bilancio da 5 miliardi per la crisi del 737 Max Boeing mette in conto un onere straordinario da quasi cinque miliardi di dollari per la crisi del suo velivolo 737 Max. Una cifra che secondo gli analisti potrebbe cancellare i profitti del gruppo nel secondo trimestre dell'anno, atteso il 24 luglio di Marco Valsania

2' di lettura

New York - Boeing mette in conto un onere straordinario da quasi cinque miliardi di dollari per la crisi del suo velivolo 737 Max. Una cifra che secondo gli analisti potrebbe cancellare i profitti del gruppo nel secondo trimestre dell'anno, atteso il 24 luglio.

Il gigante aerospaziale americano e rivale dell'europea Airbus ha indicato che nel prossimo bilancio inserira' costi una tantum per 4,9 miliardi relativi a risarcimenti ai clienti del nuovo modello di 737, vale a dire le compagnie aeree, danneggiate dal protratto blocco del velivolo in seguito ai due fatali incidenti avvenuti in Africa e Asia. Incidenti costati a vota a 346 persone e che hanno portato alla luce difetti tecnologici e controlli inadeguati. Inchieste sono ancora in corso.

LEGGI ANCHE / Airbus supera Boeing nelle vendite a Le Bourget

I fondi ora stanziati verranno distribuiti nel corso di alcuni anni, legati stando a quanto dichiarato dall'azienda a “potenziali concessioni e altre considerazioni a favore dei clienti”. Saranno tuttavia contabilizzati interamente nel secondo trimestre.

PER APPROFONDIRE / Boeing 737 Max, ecco le compagnie che lo utilizzano