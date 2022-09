Boeing patteggia con Sec per gli incidenti del 737 Max: pagherà 200 mln $

Ascolta la versione audio dell'articolo

Boeing pagherà 200 milioni di dollari per patteggiare con la Sec l’indagine sui 737 Max, con la quale è accusata di dichiarazioni fuorvianti in merito agli incidenti in Indonesia e in Etiopia. Lo comunica la Sec, sottolineando che l’ex amministratore delegato di Boeing Dennis Muilenburg pagherà un milione.