Boeing in profondo rosso a Francoforte, dopo l'incidente di Alaska Airlines

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Boeing in picchiata a Francoforte (DAX 30). Le azioni della compagnia hanno registrato un calo di oltre il 7%, dopo che la Federal Aviation Administration degli Stati Uniti ha ordinato il fermo temporaneo e l'ispezione immediata di decine di jet Boeing 737 Max. A motivare il provvedimento è stato l’incidente che ha coinvolto un velivolo dell’Alaska Airlines venerdì 5 gennaio.

Un pezzo della fusoliera dell’aereo, diretto in California, si è staccato, durante il decollo da Portland, in Oregon, costringendo i piloti a tornare indietro e a eseguire atterraggio di emergenza. Non ci sono state vittime nè tra i 171 passeggeri del volo, nè tra i 6 membri dell’equipaggio. L’evento ha però causato disagi a centinaia di passeggeri, che hanno visto le loro partenze spostate o annullate. Per ultimare tutte le operazioni di controllo, secondo le stime della Faa, serviranno alcuni giorni. I future sulle azioni di Boeing sono in discesa di oltre l'8% anche a Wall Street, dove l'azienda ha la sua quotazione principale, mentre Alaska Airlines è in calo, sempre nel premercato, di quasi il 5%. Intanto il titolo di Airbus Group, l’altro gigante del settore aeronautico, è in progresso a Francoforte e nel premercato americano.

«Lo spettacolare incidente solleverà ancora una volta la questione della governance di Boeing», affermano gli analisti di Morningstar, che sottolineano che la reputazione del produttore ne risentirà. Jefferies spiega che le ispezioni necessarie dovrebbero essere brevi, nell'ordine di 4-8 ore per aereo, il che consentirebbe agli aerei rimasti a terra di riprendere i voli entro pochi giorni e limiterebbe i costi normativi. In una nota, il broker stima i costi legati alle ispezioni a 1,7 milioni di dollari (1,55 milioni di euro) e i pagamenti di Boeing ai vettori a 18 milioni di dollari se gli aerei restano a terra per una settimana. Per gli esperti di Td Cowen, l’impatto delle cancellazioni dei voli da parte delle compagnie aeree statunitensi dovrebbe essere limitato, perché a gennaio ci sono meno viaggiatori.

I nuovi problemi con il 737 Max riportano alla memoria degli investitori i due incidenti nel 2018 e nel 2019, in cui morirono complessivamente 346 persone, che alla fine portarono al divieto globale della serie 737 Max. I due disastri (il volo Lion Air 610 caduto in Indonesia il 28 ottobre 2018 e quello dell’Ethiopian Airlines 302 precipitato in Etiopia il 10 marzo 2019) avevano coinvolto il modello Max 8, una versione molto simile ai Max 9, che in quell’occasione erano stati a loro volta fermati. Le compagnie aeree avevano ripreso a usare gli aerei dello stesso modello solo dopo che erano stati sottoposti a varie modifiche da Boeing.

Nel mondo ci sono circa 1.300 737 Max, tenendo conto di tutte le versioni. I Max 9 sono circa 215. La compagnia statunitense United Airlines ne ha 79 ed è quella che li utilizza maggiormente, seguita da Alaska Airlines che ne ha 65. Tra le altre compagnie aeree che li usano ci sono Copa Airlines, Aeromexico, Turkish Airlines, FlyDubai e Iceland Air. L’Easa ha fatto sapere che attualmente nessuna compagnia aerea dei Paesi membri dell’Unione Europea usa dei Max 9 con l’allestimento analogo a quello del volo di Alaska Airlines. I problemi degli ultimi anni si riflettono anche sul prezzo delle azioni Boeing, che resta ben lontano dal record di 446 dollari di marzo 2019. In termini di valore di mercato, tuttavia, Boeing è ancora davanti a Airbus. Il gruppo Usa ha una capitalizzazione di mercato stimata a circa 127 miliardi di euro, mentre Airbus è a 112 miliardi di euro circa.