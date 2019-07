Boeing stanzia 100 milioni per le famiglie vittime di disastri aerei I fondi annunciati ora dalla società saranno destinati alle famiglie delle vittime e alle comunità che sono state afflitte dai disastri aerei. Saranno resi disponibili nel corso di alcuni anni e andranno ai familiari delle vittime delle tragedie dei due voli 737 Max avvenute in Indonesia e Etiopia di Marco Valsania

NEW YORK - Boeing stanzia cento milioni di dollari per le famiglie colpite dalle tragedie dei due voli 737 Max avvenute in Indonesia ed Etiopia e costate la vita a oltre 300 persone. I fondi annunciati ora dalla società saranno destinati alle famiglie delle vittime e alle comunità che sono state afflitte dai disastri aerei. Saranno resi disponibili nel corso di alcuni anni. La cifra stanziata è separata da eventuali danni e costi legati a denunce contro l'azienda. Le famiglie che accetteranno il risarcimento aziendale non saranno tenute a rinunciare a ricorsi legali contro Boeing.

«Alla Boeing siamo addolorati per la tragica perdita di vite umane», ha fatto sapere il chief executive e presidente Dennis Muilenburg nel rivelare l'iniziativa. «Ci auguriamo che questo iniziale gesto possa portare (alle famiglie) conforto». Il 737 Max del colosso aerospaziale americano rimane bloccato a terra dalle autorità statunitensi e internazionali in attesa di soluzioni di software e forse anche di hardware a difetti tecnologici scoperti nei sistemi di pilotaggio automatico, che avrebbero svolto un ruolo determinante nella fatale picchiata dei due velivoli. Stando a quanto emerso, lo sviluppo e test delle modifiche necessarie potrebbe ancora richiedere mesi, dopo che è venuto alla luce di recente un ulteriore problema legato a un microprocessore.

Per Boeing il caso rimane difficile da superare. Polemiche e indagini sono scattate di fronte al sospetto che l’azienda abbia in passato ignorato o sottovalutato segnali di allarme sul funzionamento delle tecnologie in questione. Controversie sono inoltre esplose sull'efficacia dei controlli e del sistema di approvazione dei velivoli da parte delle autorità federali.