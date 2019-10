Boeing, gli utili precipitano del 53%. Cambio ai vertici Nel terzo trimestre il colosso dell'aerospazio americano ha riportato risultati sotto le stime degli analisti, ma il titolo è in positivo per le prospettive del via libera al volo dei 737 Max entro l'anno da parte dei regolatori e per il siluramento del top manager responsabile della gestione della crisi dal nostro corrispondente Riccardo Barlaam

4' di lettura

NEW YORK - Boeing sta vivendo la sua peggiore crisi in 100 anni di storia, dopo i due disastri aerei dei 737 Max in Indonesia e in Etiopia nei quali hanno perso la vita 346 persone. Nel terzo trimestre Boeing ha riportato un calo degli utili del 53%, sotto le stime degli analisti. Il cash flow nel periodo è negativo, a 2,89 miliardi di dollari, in confronto al flusso di cassa positivo di 4,10 miliardi registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. L'utile operativo è sceso a 895 milioni, o 1,45 dollari per azione. Da un utile di 1,89 miliardi di dollari, pari a 3,58 $ per azione, di un anno prima.

LEGGI ANCHE / Boeing affonda nella crisi dei 737 Max: titolo in calo del 7% in due giorni

Via libera ai 737Max entro l'anno

Nonostante i risultati poco incoraggianti a Wall Street le azioni del colosso dell'aerospazio americano sono in deciso rialzo per le prospettive del ritorno all'utile nel quarto trimestre, illustrate dai vertici della società durante la presentazione dei conti, per la possibilità auspicata da Boeing che possa arrivare entro la fine dell'anno il primo via libera da parte dell'ente regolatore al volo americano, la Federal Aviation Administration, a fare ripartire i 737 Max e per quelli dei regolatori europei attesi a gennaio e per le sostituzioni di manager appena avvenute ai vertici della società.



Tagli produzione e costi in aumento

Boeing ha tagliato la produzione del suo aereo di punta, il 787 Dreamliner, e ha confermato il ritardo per la presentazione del Boeing 777. Mentre hanno ancora influito sui risultati le attività per di uscire dalla crisi successiva ai due disastri aerei dei Boeing 737Max. I costi per il 737 Max sono aumentati di 900 milioni nel terzo trimestre, in aggiunta ai 2,7 miliardi di extra costi già annunciati nei mesi scorsi. A luglio Boeing ha inoltre accantonato 4,9 miliardi di dollari per compensare le compagnie aeree per i danni della messa a terra obbligata dei velivoli e i familiari delle vittime dei due incidenti.

I piani produttivi negli stabilimenti di Seattle per i 787 sono stati dunque rivisti al ribasso con 12 aerei prodotti al mese: non si arriverà ai 57 aerei prodotti al mese, previsti nel piano industriale dell'azienda prima dei due disastri aerei, sino alla fine del 2020. Molto dipenderà dal risultato dei negoziati commerciali con la Cina come fa notare Josh Sullivan, analista di Seaport: “I tagli alla produzione del 787 sono molto legati all'andamento dei negoziati sulla trade war, con un potenziale miglioramento degli obiettivi nei prossimi 12 mesi”, se arriveranno commesse da Pechino.

LEGGI ANCHE / Boeing, il ceo Muilenburg tace sui dazi all'Ue