Boeri curatore del Salone del Mobile 2021. Un «Evento speciale» aperto al pubblico

2' di lettura

Il nome circolava da giorni, ma ora è ufficiale: sarà Stefano Boeri, architetto e presidente della Triennale di Milano, a curare il Salone del Mobile di Milano 2021. O meglio, l’«Evento Speciale 2021 targato Salone del Mobile», come precisa una nota di FederlegnoArredo, dopo che il cda ha confermato l’incarico all’architetto.

Boeri lavorerà insieme a un team di giovani architetti e professionisti internazionali, per dare vita a un evento nuovo, diverso dal Salone “tradizionale”, e quindi elaborare un concept inedito per l’appuntamento che si terrà dal 5 al 10 settembre all’interno degli spazi di Fiera Milano, a Rho, ma con una presenza anche in città.

Loading...

Tra le novità principali, l’apertura al pubblico, oltre che agli operatori business, per tutta la durata della manifestazione, e non soltanto nel weekend, come da tradizione. Non solo: i visitatori potranno acquistare (a prezzi «esclusivi») gli oggetti e arredi presentati dalle aziende. Una parte del ricavato sarà devoluto a una causa benefica.

Altra novità è la forte integrazione tra evento fisico e digitale, grazie a una piattaforma web che sarà lanciata a giugno. La manifestazione «rappresenterà quindi un importante hub d'innovazione in vista della sessantesima edizione del Salone prevista ad aprile 2022», precisano gli organizzatori.

I dettagli, e il nome, dell’evento saranno comunicati a breve: dovrà essere, nelle intenzioni degli organizztaori, «un unicum nel panorama internazionale dei momenti dedicati all’arredamento e al design grazie a una mostra dove le aziende avranno l’opportunità di presentare il meglio della produzione dell’ultimo anno e mezzo, in un contesto altamente emozionale e scenografico».