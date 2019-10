Boggi Milano veste l'uomo autentico e contemporaneo

Innovazione e tessuti premium: ecco le parole d'ordine della stagione autunno inverno di Boggi Milano, il marchio di abbigliamento che dal 1939 si lega indissolubilmente al capoluogo lombardo.

Ingegneria e design viaggiano insieme per dare ai capi caratteristiche performanti e uniche, come l'abito in 100% lana Machine Washable che grazie alla costruzione del tessuto si distingue per il rapido recupero della forma originale, anche dopo il lavaggio a macchina, e per l'ottima resistenza alle pieghe.

La Smart Flannel diventa invece il materiale protagonista e caratterizza bomber, cappotti trapuntati e running sneakers. Realizzati in lana calda e performante offrono straordinarie proprietà idrorepellenti e isolanti, unite alla purezza della lana merino.

Inoltre, il binomio formal-casual, già sviluppato con le ultime collezioni, si riscopre nei pantaloni con coulisse e nella polo-camicia in filo di scozia, che per la prima volta propone il collo alla coreana. La giacca in lambswool con pettorina in nylon in panna unisce il tessuto tecnico e la classicità dello stile britannico e riassume in un capo l'evoluzione dell'uomo contemporaneo, per trasformarsi poi nei cappotti in lana o in jersey.

Traspirabilità e leggerezza sono invece le caratteristiche principali della giacca Brezza, proposta con un tessuto trilaminato traspirante, termoregolatore e antivento. Per le temperature più rigide le novità arrivano direttamente dalla montagna, con capi sia più tradizionali quale il montone doppio petto con rever in shearling, sia più sportivi come il parka, dotato di body-warmer interno in nylon che assicura il comfort ideale anche nelle giornate più fredde.

Boggi Milano con la collezione Autunno-Inverno 2019/20 inizia il suo percorso verso la sostenibilità con due importanti progetti: Lana Ecologica e Pecora Nera. I filati non subiscono il processo di tintura e diventano estremamente morbidi, leggeri e resistenti. Da questa fibra nascono quattro blazer e un cappotto con sorprendenti proprietà isolanti, in una gamma di tinte naturali. E la palette di colori, per l'intera collezione, si scalda con nuove cromie come l'ocra, il bordeaux e il verde bosco, accostate ai colori iconici dell'eleganza maschile – il navy e il grigio.

Le proposte di tech-tailoring, layering e tessuti premium di Boggi Milano compongono una nuova collezione che racconta un mondo maschile autentico e contemporaneo *, modi di essere e di vestire per uomini ispirati e spontaneamente eleganti.

*Il servizio fotografico è stato realizzato in esclusiva da IL per Boggi Milano ed è stato pubblicato su IL 115, Ottobre 2019.