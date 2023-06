Boglioli accelera sui mercati stranieri e investe nella donna

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il pilastro è la giacca da uomo: destrutturata, fatta con materiali ricercati, tinta in capo. Realizzata artigianalmente, nello stabilimento di Gambara (Bs) aperto mezzo secolo fa. Su questo pilastro Boglioli ha puntato per ripartire dopo un periodo difficile e il successivo passaggio di proprietà (dal 2017 è al 100% di proprietà di Phi Industrial Acquisitions) e per attraversare la pandemia. E oggi, con un fatturato atteso di 20 milioni di euro per il 2023, contro i 17,5 milioni del 2022, guarda oltre: al total look, che è già una realtà per l’uomo, alla collezione donna, e a un’espansione retail internazionale.

«Abbiamo deciso di avviare un’espansione merceologica e geografica - spiega l’amministratore delegato Francesco Russo - senza però discostarci dal dna del brand e quindi da eleganza, ricercatezza dei tessuti e comodità». Attualmente il primo mercato di Boglioli, che realizza il 70% del fatturato all’estero, sono gli Stati Uniti, seguiti dall’Italia con un 30% di ricavi. «Gli Usa sono primi per vendite, anche online, mentre l’Italia è un mercato fondamentale per produzione, gusto e tendenze», commenta Russo. In questi due Paesi Boglioli ha due monomarca, rispettivamente a New York e a Milano (alle quali si aggiungono due outlet, sempre in Italia). Un primo passo nel percorso di espansione retail che dovrebbe aprire a nuovi mercati: «Entro la fine del 2023 vorremmo concludere le trattative per l’apertura di un monomarca a Londra e di un punto vendita in India: quest’ultimo è un mercato molto promettente per il lusso e stiamo valutando un accordo di partnership con un player locale», dice Russo.

Tra i nuovi progetti, come già detto, c’è anche il womenswear: «Abbiamo già una piccola collezione e la domanda c’é, quindi per l’ai 2024 presenteremo una full collection». I prodotti saranno tutti made in Italy: «La nostra azienda a Gambara impiega più di 100 persone e nella stessa zona abbiamo alcuni piccoli laboratori che lavorano per noi. Per altre merceologie ci affidiamo a partner esterni ma tutti italiani». I festeggiamenti per i 50 anni dalla fondazione - in programma lunedì 19 giugno nel Foyer del Teatro alla Scala durante la Milano fashion week - torneranno però a rendere onore al pezzo forte: «Presenteremo il primo di una collezione di 50 pezzi in edizione limitata di K jacket in cashmere e seta tinta in capo: un capo che rappresenta al 100% l’identità Boglioli».