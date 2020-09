Boijmans: il deposito sorprenderà più del museo

Le aree di stoccaggio saranno visibili da corridoi e finestre? E da quante persone potranno essere visitate?

Il 50% circa degli spazi è accessibile senza guida, compresi gli spazi della galleria, i camminamenti e la terrazza sul tetto. L'altro 50% è costituito da scaffalature e locali per la conservazione, dove si effettuano visite guidate, con guida e guardiania, per gruppi fino a un massimo di 13 persone. I tour possono essere prenotati in anticipo oppure le persone possono unirsi ad un gruppo prenotato quando arrivano. Siamo attrezzati per far accedere ai tour guidati 70.000 persone all'anno. Speriamo di raccontare a tutti loro quanto sappiamo sulla conservazione e sulla cura del patrimonio. L’edificio è a impatto zero: spazio, tecnologie, microclima controllato, sicurezza, spazi di lavoro e logistica, attrezzature per la diagnostica, conservazione e restauro.

Quali i costi?

Il microclima del deposito soddisfa tutti gli standard e le regole di sicurezza internazionali per le collezioni d'arte. Mostriamo la nostra raccolta nelle sue condizioni di immagazzinamento e possiamo evidenziarne tutti gli aspetti, però non è un museo. È l'ambiente ideale per lavorare e preparare mostre e prestiti in tutto il mondo. E il luogo in cui il pubblico può conoscere l'enorme responsabilità di prendersi cura delle opere d'arte. I costi relativi alla costruzione di queste aree sono stati già inclusi nel citato budget di costruzione. La quota delle installazioni corrisponde a circa il 25%. Le strumentazioni verranno acquistate l'anno prossimo. Collaboriamo con Dutch Laboratory RCE che presenta le più aggiornate attrezzature e competenze nel campo della conservazione dell' arte.

Qual è il flusso di entrate atteso dalla vendita di biglietti e servizi al pubblico?

Includendo i 2,5 milioni di fondi pubblici, prevediamo di guadagnare 6,5 milioni su base annua. Questo è sufficiente per pagare strutture e personale.

Depot, Ossip van Duivenbode

L'idea di diventare una collezione di collezioni (anche private, con 2000 mq dedicati)?

Sì, questa è una parte essenziale del modello. Finora abbiamo accettato una collezione aziendale e una collezione privata. Un magazzino è per i collezionisti che necessitano di spazi per opere di dimensioni insolite. I partecipanti al Depot possono usufruire di una freezone fiscale.

Che tempi di realizzazione aveva il progetto inizialmente?

Per convincere il Comune di Rotterdam ci è voluto più tempo e durante la costruzione abbiamo affrontato degli imprevisti. Siamo indietro di due anni rispetto al nostro primo cronoprogramma.