Bolaffi diventa primo azionista del trader di oro Confinvest , il titolo brilla in Borsa

Brillante seduta per Confinvest sull'Aim Italia grazie al riassetto azionario che porta l'azienda di collezionismo Bolaffi a diventare il primo azionista della società di trading di oro fisico da investimento. Bolaffi ha siglato un accordo con Luciano Avanzini e con Sovereign Srl - che rimarranno con quota molto contenute - per acquistare una partecipazione complessiva del 17,53%.

"Investitori di lungo periodo"



"Il nostro e' un investimento di lungo periodo" ha commentato l'amministratore delegato Filippo Bolaffi. La partecipazione acquistata ha, alle quotazioni di Borsa attuali, una valutazione di 4,7 milioni di euro circa. Confinvest ha chiuso il 2020 con ricavi per 41,1 milioni di euro e un ebitda rettificato di 1,54 milioni di euro. Dopo aver registrato utili netti per 820mila euro, Confinvest ha deliberato la distribuzione di un dividendo da 10 centesimi per azione.

Il gruppo ha già una divisione Metalli preziosi



Bolaffi, nata a Torino nel 1890, è azienda leader per il collezionismo in Italia all'estero: al core business della filatelia e della numismatica ha affiancato nel tempo anche tutti gli altri ambiti del collezionismo. Fra le società del gruppo ci sono Quibus edizioni specializzata nella vendita a distanza con il suo CollectorClub, il più grande club di collezionisti d'Italia nato nel 1986, che vanta decine di migliaia di soci; Aste Bolaffi (1990) per la vendita all'incanto di francobolli, monete, manifesti, autografi, libri, arredi, arte e design, vini, fotografie, gioielli, orologi, memorabilia cinematografici e sportivi, auto da collezione; Bolaffi Metalli Preziosi (2011), specializzata nella compravendita di oro da investimento, monete di borsa e lingotti. Bolaffi per gli Immobili (2020) per la vendita all'asta di immobili. Del Gruppo Bolaffi fanno parte anche le controllate estere Soler y Llach (Spagna) e Harmers of London Auctions (Regno Unito). Il Gruppo è guidato dalla quarta generazione della famiglia fondatrice.

